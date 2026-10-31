Casi nadie repite: cómo fue la formación de River la última vez que visitó La Bombonera

El Millonario busca tres puntos y un envión anímico en La Bombonera de cara al tramo final del año donde se juega la clasificación a la Libertadores.

Irregularidad, cambios constantes, mercados de pases movidos e intensos. Todo eso pasó en River en el último año. Por tal motivo, era de esperar que si se compara la formación que saldrá a La Bombonera el próximo domingo a partir de las 15 horas poco tenga que ver con la que lo hizo el 9 de noviembre de 2025, cuando todavía Marcelo Gallardo estaba en el banco de suplentes.

El Millonario visitó a Boca el 9 de noviembre de 2025 y cayó por 2 a 0. En aquella oportunidad, Marcelo Gallardo decidió salir a La Bombonera con una línea de 5 defensores con Montiel y Acuña bien abiertos, mientras que los tres centrales quedaban fijos.

De cara al Superclásico del próximo domingo, apenas tres jugadores de los once que salieron el año pasado a La Bombonera serían los que repiten. Se trata de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Quien también podría hacerlo es Sebastián Driussi, aunque todo indica que irá al banco de suplentes el próximo domingo.

¿Cómo formó River la última vez que visitó a Boca?

Franco Armani | Se fue a Atlético Nacional

| Se fue a Atlético Nacional Gonzalo Montiel | Sigue

| Sigue Lucas Martínez Quarta | Sigue

| Sigue Paulo Díaz | Se fue a Atlanta United

| Se fue a Atlanta United Lautaro Rivero | Sigue e irá al banco

| Sigue e irá al banco Marcos Acuña | Sigue

| Sigue Kevin Castaño | Se fue a Atlético Mineiro

| Se fue a Atlético Mineiro Juan Carlos Portillo | Sufrió una dura lesión

| Sufrió una dura lesión Maximiliano Meza (reemplazado por Galarza en el PT) | Se fueron a Independiente e Inter Miami

| Se fueron a Independiente e Inter Miami Maximiliano Salas | Se fue a Independiente Rivadavia

| Se fue a Independiente Rivadavia Sebastián Driussi | Sigue e irá al banco

Maximiliano Meza sufrió una lesión y fue sustituido por Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

La probable formación de River para el Superclásico

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Otamendi

Marcos Acuña

Tobías Andrada

Lucas Silva

Tomás Galván

Thiago Almada

Ángel Correa

Lucas Beltrán

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Correa jugará su primer Superclásico. (Foto: Prensa River).

Los debutantes de River en un Superclásico

Tobías Ramírez

Francisco Ortega

Giovanni González

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Thiago Almada

Santiago Espíndola

Lucas Silva

Tobías Andrada

Ángel Correa

Además de los 10 futbolistas que vivirán su primera experiencia en un Superclásico, hay dos futbolistas del Millonario que ya fueron convocados, pero que no jugaron. Se trata de Lautaro Pereyra y de Ezequiel Centurión. Todo indica que el mediocampista creativo puede sumar minutos si el partido así lo demanda.

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