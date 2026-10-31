Casi nadie repite: cómo fue la formación de River la última vez que visitó La Bombonera

Irregularidad, cambios constantes, mercados de pases movidos e intensos. Todo eso pasó en River en el último año. Por tal motivo, era de esperar que si se compara la formación que saldrá a La Bombonera el próximo domingo a partir de las 15 horas poco tenga que ver con la que lo hizo el 9 de noviembre de 2025, cuando todavía Marcelo Gallardo estaba en el banco de suplentes.
El Millonario visitó a Boca el 9 de noviembre de 2025 y cayó por 2 a 0. En aquella oportunidad, Marcelo Gallardo decidió salir a La Bombonera con una línea de 5 defensores con Montiel y Acuña bien abiertos, mientras que los tres centrales quedaban fijos.
De cara al Superclásico del próximo domingo, apenas tres jugadores de los once que salieron el año pasado a La Bombonera serían los que repiten. Se trata de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Quien también podría hacerlo es Sebastián Driussi, aunque todo indica que irá al banco de suplentes el próximo domingo.
¿Cómo formó River la última vez que visitó a Boca?
- Franco Armani | Se fue a Atlético Nacional
- Gonzalo Montiel | Sigue
- Lucas Martínez Quarta | Sigue
- Paulo Díaz | Se fue a Atlanta United
- Lautaro Rivero | Sigue e irá al banco
- Marcos Acuña | Sigue
- Kevin Castaño | Se fue a Atlético Mineiro
- Juan Carlos Portillo | Sufrió una dura lesión
- Maximiliano Meza (reemplazado por Galarza en el PT) | Se fueron a Independiente e Inter Miami
- Maximiliano Salas | Se fue a Independiente Rivadavia
- Sebastián Driussi | Sigue e irá al banco
Maximiliano Meza sufrió una lesión y fue sustituido por Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).
La probable formación de River para el Superclásico
- Santiago Beltrán
- Gonzalo Montiel
- Lucas Martínez Quarta
- Nicolás Otamendi
- Marcos Acuña
- Tobías Andrada
- Lucas Silva
- Tomás Galván
- Thiago Almada
- Ángel Correa
- Lucas Beltrán
Correa jugará su primer Superclásico. (Foto: Prensa River).
Los debutantes de River en un Superclásico
- Tobías Ramírez
- Francisco Ortega
- Giovanni González
- Nicolás Otamendi
- Mauro Arambarri
- Thiago Almada
- Santiago Espíndola
- Lucas Silva
- Tobías Andrada
- Ángel Correa
Además de los 10 futbolistas que vivirán su primera experiencia en un Superclásico, hay dos futbolistas del Millonario que ya fueron convocados, pero que no jugaron. Se trata de Lautaro Pereyra y de Ezequiel Centurión. Todo indica que el mediocampista creativo puede sumar minutos si el partido así lo demanda.
DATOS CLAVE
- River Plate visitará a Boca este domingo a las 15 horas en La Bombonera.
- Marcelo Gallardo dirigió la derrota por 2 a 0 el 9 de noviembre de 2025.
- Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña repetirían titularidad respecto al clásico del 2025.