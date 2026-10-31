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Con Acuña y Martínez Quarta: los convocados de River para el Superclásico

Leonardo Ponzio confirmó la lista de los futbolistas que enfrentarán a Boca en La Bombonera por el Torneo Clausura.

Leonardo Ponzio, entrenador de River Plate
© Getty ImagesLeonardo Ponzio, entrenador de River Plate

Leonardo Ponzio definió la lista de convocados para el choque entre Boca y River. A horas de una nueva edición del Superclásico, el director técnico del Millonario dio a conocer la nómina con dos regresos de peso para el duelo en La Bombonera por el Torneo Clausura.

Estamos hablando de Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta. Ambos futbolistas se habían ausentado recientemente ante Racing (el Huevo por un traumatismo en el empeine izquierdo y el zaguero por suspensión), pero ahora están nuevamente a disposición y todo apunta a que formarán parte del equipo titular.

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Los convocados de River para el Superclásico

  • ARQUEROS: Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán.
  • DEFENSORES: Tobías Ramírez, Francisco Ortega, Lautaro Rivero, Giovanni González, Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Valentín Lucero.
  • VOLANTES: Mauro Arambarri, Thiago Almada, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra, Tomás Galván, Santiago Espíndola, Lucas Silva, Tobías Andrada.
  • DELANTEROS: Sebastián Driussi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré.
Convocados de River para el Superclásico (@RiverPlate)

Convocados de River para el Superclásico (@RiverPlate)

La probable formación de River

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque para jugar contra Boca en La Bombonera está conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Marcos Acuña tiene altas chances de ser titular ante Boca (Getty Images)

Marcos Acuña tiene altas chances de ser titular ante Boca (Getty Images)

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Las 4 bajas por lesión en River

  • Aníbal Moreno: padece una discopatía lumbar que le afecta la zona de la columna y le provoca fuertes dolores. Además, esto le generó una fuerte molestia en el gemelo derecho que lo terminó de marginar de las canchas.
  • Fausto Vera: sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha el pasado 18 de octubre en la victoria contra Belgrano de Córdoba.
  • Agustín Ruberto: padeció una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en mayo de este año en pleno entrenamiento y apunta a la pretemporada 2027 para estar en óptimas condiciones.
  • Juan Carlos Portillo: sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial en su rodilla derecha en el enfrentamiento ante Argentinos Juniors en febrero. Ya transita la etapa final de su recuperación.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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