River hoy: XI para el Superclásico, cómo está Moreno y voto en contra del nuevo torneo

Todas las novedades del Millonario de este jueves 29 de octubre, a días de visitar a Boca por la fecha 15 del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 29 de octubre de 2026, a días de visitar a Boca en La Bombonera. La formación que piensa Leonardo Ponzio, cómo se encuentra Aníbal Moreno, los 10 que afrontarán su primer Superclásico y la votación en contra del nuevo torneo en el Comité Ejecutivo de la AFA.

La probable formación de River para visitar a Boca

Leonardo Ponzio espera la evolución de Aníbal Moreno y de Marcos Acuña para confirmar el equipo. Si bien resta la confirmación oficial, el Millonario saldría a La Bombonera con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Cómo está Aníbal Moreno

Aníbal Moreno apenas estuvo 16 minutos en cancha ante Racing el pasado fin de semana. El volante central salió con molestias en su espalda y todo indica que no llegará para el Superclásico del próximo domingo. Ante esta situación, todo indica que Lucas Silva ocupará su lugar en el mediocampo ya que Fausto Vera también está lesionado.

Los 10 que afrontan su primer Superclásico

River visitará a Boca el próximo domingo a partir de las 15 horas por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. Para el Millonario es un duelo clave pensando en las tablas y por eso se juega más que tres puntos. En los últimos mercados de pases hubo mucho movimiento en Núñez, por eso, varios futbolistas disputarán su primer Superclásico.

Entre los debutantes aparecen varios nombres de peso que llegaron en el último mercado de pases como son los casos de Nicolás Otamendi, Thiago Almada y Ángel Correa, por poner algunos ejemplos. En total serán 10 los jugadores que están ante su primer Superclásico y son dos más los que podrían debutar ya que anteriormente fueron citados, pero no sumaron minutos.

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LOS 10 QUE AFRONTAN SU PRIMER SUPERCLÁSICO

Tobías Ramírez

Francisco Ortega

Giovanni González

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Thiago Almada

Santiago Espíndola

Lucas Silva

Tobías Andrada

Ángel Correa

Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

River votó en contra del nuevo torneo

En la reunión del Comité Ejecutivo de AFA realizada en Puerto Madero, los clubes presentes votaron por el nuevo formato de juego para la temporada 2027, que traía cambios en la organización de los torneos con respecto a cómo se desarrolló en este año.

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Según lo informado por el periodista Germán García Grova, River marcó su postura en esta reunión y votó en contra de cambiar el formato de juego del fútbol argentino, que desde el 2025 se juega con Apertura y Clausura más tabla anual.

De esta manera, la intención del Millonario, tal como la manifestó semanas atrás tras una junta dirigencial con Estudiantes de La Plata, es la de cambiar el fútbol argentino para que poco a poco la Liga Profesional vuelva a contar con 20 equipos.

EL FORMATO PROPUESTO POR LA AFA

En principio, todo indica que habría 30 fechas para que haya enfrentamientos entre todos los equipos y se repetirían los clásicos, con el objetivo de que se jueguen en ambas canchas. Lo que resta ajustar es que serían dos jornadas menos que en la actualidad y eso repercute directamente en la lucha por el descenso a través de los promedios.

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Además, se interrumpe tras la fecha 15 se jugarán playoffs para definir el Torneo Apertura y así conocer al primer campeón de la temporada cerca de mitad de año, donde clasifican los primeros 16 de la tabla (unificada, ya no hay más dos zonas). Luego del receso de invierno, se reanuda el certamen y después de la fecha 30 hay playoffs para el Torneo Clausura.

A su vez, se mantendría el campeón de la Tabla Anual, pero ahora sí enfrentaría a todos los equipos de la misma categoría y no como ocurre en el presente en el que solo se mide con poco más de la mitad, mismo caso que en la lucha por descender y por clasificar a la Copa Libertadores y/o Sudamericana, lo que eliminaría dicha competencia dispareja.

Stefano Di Carlo, presidente de River. (Foto: Prensa River).

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