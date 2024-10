River hoy: autocrítica de Gallardo tras la derrota ante Mineiro, lesión de Marcos Acuña e hinchas demorados en Brasil

Las noticias que los hinchas de River no pueden dejar de leer este miércoles 23 de octubre.

River sufrió una derrota 3-0 ante Atlético Mineiro en Brasil que complicó seriamente sus chances de acceder a la gran final de la Copa Libertadores que, como confirmó CONMEBOL, se disputará en su estadio. Marcelo Gallardo acusó el golpe y avisó que para la revancha, programada para el próximo martes, sus dirigidos deberán jugar un partido perfecto en busca de esa opción de revertir la serie.

A la preocupación por el abultado resultado se sumó la de la lesión de Marcos Acuña, quien designado para iniciar el partido como titular comunicó una molestia física en el calentamiento previo y finalmente no tuvo acción en la Arena do Galo.

La autocrítica de Gallardo tras la derrota

Marcelo Gallardo reconoció en rueda de prensa que nada de lo que se había planificado para el partido salió en casa de Atlético Mineiro, por lo que planteó que River deberá cambiar su imagen por completo para ilusionarse con remontar la serie en el Estadio Monumental.

“Es difícil hacer un análisis porque nada fluyó, no se manifestó lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía la pagas caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, y eso el rival lo vio lo aprovechó. No hay mucho análisis el partido después de eso”, señaló.

Marcos Acuña es duda para la revancha en el Monumental.

Y agregó: “Tendremos que resolver y jugar un partido perfecto en todas las líneas para intentar dar vuelta este resultado. Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Después de esta desilusión y bronca, hay que tratar de masticar para enfocarnos en lo que viene. Claramente debemos reflexionar sobre el partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta, no queda otra”.

Publicidad

Publicidad

ver también Gabriel Milito mostró excesivo respeto por River pese a la goleada de Atlético Mineiro: "Se cómo es la mentalidad de Gallardo"

La lesión de Marcos Acuña

Poco después de finalizado el partido entre Atlético Mineiro y River se confirmó que Marcos Acuña sufrió una tendinitis en el isquiotibial de la pierna izquierda y por eso no pudo salir a jugar un encuentro para el que había sido designado entre los titulares.

Ahora, su presencia también está en duda para la revancha que se disputará el próximo martes en el Estadio Monumental. En rueda de prensa, Marcelo Gallardo se mostró cauto al respecto, sin descartarlo para tan trascendental encuentro. “Sufrió una molestia que no es ninguna lesión importante, pero sí una inflamación sobre el tendón que le impedía desenvolverse con naturalidad y vimos en la entrada en calor si eso podía mejorar y no mejoró. No tenía sentido arriesgar. Veremos cuál es su evolución”, dijo El Muñeco.

Hinchas demorados en Brasil

Según informó Ge Globo, seis hinchas de River fueron demorados tras ser detenidos por la policía. Uno de ellos fue capturado en el mismo estadio al ser visto por los oficiales mientras realizaba presuntamente gestos racistas contra los hinchas de Atlético Mineiro. Los restantes cinco fueron involucrados en un robo, pelea e intento de invasión del terreno de juego.

Publicidad