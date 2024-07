Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 19 de julio de 2024, a dos días del partido contra Lanús por la sexta jornada de la Liga Profesional. El motivo que pone en duda la presencia de Bareiro ante el Granate, el probable equipo que pondría Demichelis. Además, cuándo se sumará Valentín Gómez y el fuerte respaldo de un ex futbolista del club al entrenador.

¿Por qué Bareiro podría perderse el partido contra Lanús?

Hace tiempo que San Lorenzo atraviesa una situación institucional y económica complicada. Los de Boedo deben levantar un embargo durante el próximo fin de semana, sino Bareiro no quedaría habilitado para estar en River vs. Lanús. La dirigencia del Millonario tomó cartas en el asunto y presentó un recurso de amparo, por lo que se estima que no habrá problema para que el atacante paraguayo diga presente ante el Granate.

¿Cuándo se sumaría Valentín Gómez a River?

Luego de algunas semanas de negociación, Valentín Gómez será jugador de River. City Group -mediante el Palermo de Italia- adquirió al marcador central y lo cedió al Millonario por dos años. En este período, el club de Núñez podrá ir comprando porcentajes del pase, con un tope máximo del 50%. Todo indica que entre viernes y sábado se realizará la revisión médica y el próximo lunes se sumará a las prácticas con sus nuevos compañeros.

El probable equipo para enfrentar a Lanús

Si bien resta la confirmación oficial, Martín Demichelis mandaría desde el arranque ante Lanús a: Franco Armani; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini, Franco Mastantuono; Pablo César Solari y Facundo Colidio. También existe la posibilidad que Miguel Ángel Borja -quien fue licenciado por cuatro días tras la Copa América- vaya desde el inicio en lugar de Pablo Solari.

Augusto Fernández bancó a Demichelis

“Se lo castiga demasiado, agarrar el club después de Gallardo no es nada fácil y se requiere de personalidad para hacerlo y sostenerlo. Demichelis es una persona totalmente centrada y que sabe lo que quiere. Esto no te priva de tener errores o de que la gente no esté de acuerdo”, afirmó Augusto Fernández en diálogo con Radio Continental sobre Martín Demichelis. El ex mediocampista de la Selección Argentina tuvo un paso por River entre 2006 y 2009. Actualmente es representante de futbolistas.