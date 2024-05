River hoy: el interés por Joaquín Correa y el equipo vs. Deportivo Táchira

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 28 de mayo de 2024, a dos días del duelo ante Deportivo Táchira por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. La formación que piensa Demichelis, cómo están Nacho Fernández y Leandro González Pirez, qué hay de cierto sobre el interés en Joaquín Correa y las cinco bajas que podría tener el plantel en junio.

El probable once vs. Táchira

Martín Demichelis piensa hacer cambios respecto al once que salió a jugar ante Argentinos Juniors el pasado sábado. La probable formación para enfrentar a Deportivo Táchira el próximo jueves desde las 21 horas en el Monumental es: Franco Armani; Agustín Sant´Anna, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Nacho y Pirez, tocados

Quienes no serían de la partida ante Deportivo Táchira son Ignacio Fernández y Leandro González Pirez, ambos por tener distintos problemas físicos. Nacho sufrió un duro golpe en la espalda el pasado martes ante Temperley por la Copa Argentina y eso derivó una avulsión en una vértebra. El marcador central, por su parte, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y será baja por unas semanas.

¿Qué pasa con Joaquín Correa?

El pasado lunes surgió con fuerza que River iría en búsqueda de Joaquín Correa, el delantero surgido de Estudiantes que pertenece a Inter de Milán y estuvo a préstamo en Olympique Marsella. En Núñez solamente lo sondearon, pero según puso averiguar Bolavip, la intención del atacante tucumano es continuar en Europa en la próxima temporada.

Joaquín Correa en Olympique de Marsella. (Foto. IMAGO).

Los 5 que podrían salir en junio

El mercado de pases en River parece que será movido y eso en lo que respecta a las altas y también a las salidas. Son cinco los futbolistas que podrían salir en las próximas semanas: Agustín Palavecino, David Martínez, Andrés Herrera, Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini, aunque no todos los casos son iguales. Los primeros tres tendrían un pie afuera de Núñez y los últimos dos serán evaluados: si Funes Mori puede volver a entrenarse con normalidad una vez que supere la sinovitis en su rodilla será considerado y Lanzini debe ver si extenderá su préstamo.

Manuel Lanzini define su futuro en River. (Foto: IMAGO)

Julián opinó del River de Demichelis

Julián Álvarez regresó a Argentina tras una larga temporada en Manchester City y al ser consultado por el River de Demichelis dijo: “Está bien. En los últimos dos partidos no se pudo ganar, pero hay equipo y hay buenos jugadores. Ya van a venir los buenos resultados”. Al ser consultado se veía los partidos del Millonario, declaró: “Por ahí es medio tarde, pero trato de verlo siempre. Si al otro día no tenemos partido, siempre me quedo mirándolo”.