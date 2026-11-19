Todas las novedades del Millonario de este jueves 19 de noviembre, a días de enfrentar al Granate por los octavos del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 19 de noviembre de 2026, en la antesala del cruce ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. La formación que piensa poner Leonardo Ponzio ante el Granate, el importante cambio que se verá en la Belgrano Alta, Passarella va a juicio oral y presupuesto con inversiones récord.

La probable formación de River para enfrentar a Lanús

Ponzio definirá el once inicial una vez que sepa con qué jugadores podrá contar, pero hay algunas fijas que dan un claro indicio del equipo que saldría desde el arranque contra el Granate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio, entrenador de River. (Foto: Prensa River).

Cambios en la Belgrano Alta

River inició un proceso de remodelación del Estadio Monumental en 2020, cuando la pandemia acechaba al mundo. Se hicieron mejoras estructurales en el campo de juego, en las tribunas, en el interior del estadio y también en el club, pero ahora se viene un cambio drástico y ambicioso con la ampliación de la capacidad a más de 100 mil espectadores y también la construcción del techo.

Hace apenas unos días, el club anunció que el mítico cartel de la entrada de Figueroa Alcorta se achicaría provisoriamente -pasará de decir Club Atlético River Plate a “River Plate” solamente- con el fin de darle espacio a las grúas para ingresar al club y poder colocar las columnas y vigas necesarias en la tribuna San Martín para la cinta de iluminación provisoria.

Por otro lado, esas columnas y vigas ya se colocaron en la tribuna Belgrano Alta, por lo que los hinchas de River que digan presente el próximo domingo ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura podrán ver ese cambio. Cabe destacar que estas columnas y vigas sirven para que se pueda sacar la cinta de iluminación actual -la cual sobresale del estadio- para que se pueda construir la quinta bandeja.

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Las novedades en el Belgrano Alta. (Foto: @monumental.riverplate).

Passarella, a juicio oral

Entre 2009 y 2013, Daniel Alberto Passarella estuvo al frente de River Plate en una polémica presidencia marcada por el descenso a la B Nacional en el 2011 y el retorno a Primera al año siguiente. A 13 años de su salida del cargo, el exdefensor deberá enfrentar a la Justicia por su gestión.

Germán García Grova adelantó que Passarella es acusado por administración fraudulenta, defraudaciones múltiples a River e instigación a la formación de grupos violentos durante su presidencia. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 de la Capital Federal decretó el 15 de febrero de 2027 como la fecha para el inicio de este juicio oral del proceso que inició en 2012.

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Entre los hechos que se juzgarán a Passarella se lo acusa de desviar fondos de la institución, operaciones económicas irregulares como pases de jugadores y la reventa de alrededor de 1.500 entradas por partido. En total, podría obtener una pena de hasta 12 años de prisión en caso de ser encontrado culpable.

Además de Passarella, otros 30 nombres aparecen como acusados entre los que destacan otros dirigentes de aquel mandato, integrantes de Los Borrachos del Tablón y oficiales de la Policía.

Daniel Alberto Passarella, expresidente de River. (Foto: Getty).

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Presupuesto con inversiones récord

Mientras el fútbol profesional rema contra la corriente, la dirigencia se prepara para presentar el presupuesto de 2027 y los resultados del último período. Será este jueves a las 18 en la Sala de Sesiones Rafael Aragón Cabrera del primer piso del Estadio Monumental.

Por obligación de AFA y del propio estatuto del club de Núñez, se debe presentar este plan antes de diciembre. A pesar de que los resultados deportivos no estuvieron a la altura, las finanzas tendrán saldo positivo para la institución.

Entre lo más destacado, se proyecta que River tenga un crecimiento del 58,4% en cuanto al resultado operativo. Incluso, se espera superávit a pesar de las inversiones en el Monumental: la ampliación de capacidad y el techado de las tribunas altas, que significó 145 millones de dólares más IVA.

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Los ingresos de la institución, incluyendo un incremento del 27% en los acuerdos comerciales con respecto al 2026, ayudarán a River a continuar fomentando el desarrollo del fútbol y de su estadio.

El presupuesto indicará una proyección de más de 33% de inversión para las juveniles del club en comparación al último año. Así, en total entre inferiores, fútbol profesional y obras en el Monumental, el gasto en los mencionados departamentos alcanzará los 108 millones de dólares sin perder el equilibrio económico.

DATOS CLAVE

River Plate enfrentará a Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura .

enfrentará a en los octavos de final del . Daniel Passarella irá a juicio oral mientras River aprobó un presupuesto con inversiones récord.

irá a juicio oral mientras aprobó un presupuesto con inversiones récord. Leonardo Ponzio define la formación ante el Granate y habrá cambios en la Belgrano Alta.