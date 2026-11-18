Mientras aguarda novedades acerca de la suspensión de Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio prepara el 11 para recibir a Lanús el domingo en el Monumental.

De cara a un partido decisivo contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, River Plate recuperó a sus tres jugadores convocados a la Selección Argentina en la pasada fecha FIFA: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada. Así, Leonardo Ponzio tuvo un panorama más claro a la hora de diagramar el XI titular para recibir al Granate el domingo 22 de noviembre, desde las 19:00.

Salvo algún imprevisto, se espera que tanto Beltrán como Almada sean titulares el domingo contra Lanús. Sin embargo, la situación de Montiel es mucho más incierta. Desde River se mantienen optimistas, pero las probabilidades no están de su lado.

Tras recibir una suspensión de tres fechas por la expulsión por juego brusco grave en el último Superclásico contra Boca Juniors, Montiel ya cumplió el primero de los tres partidos de sanción durante el duelo contra Aldosivi, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura.

En Núñez esperan que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reduzca la sanción para que el campeón del mundo en 2022 pueda estar presente contra el elenco de Mauricio Pellegrino, que finalizó en el quinto lugar de la Zona A con 26 unidades, la misma cantidad que le valió a River el cuarto puesto en la Zona B y la localía en los octavos de final.

Gonzalo Montiel, expulsado contra Boca Juniors.

Según pudo saber BOLAVIP, el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA se publicará este jueves, previo al inicio de los octavos de final. Si se mantiene la suspensión de Montiel —o se reduce a dos fechas en lugar de solo una—, el lateral derecho se perderá el encuentro contra el Granate, un duelo clave en la búsqueda del Millonario de consagrarse en el Torneo Clausura, la única vía de clasificación de River Plate a la Copa Libertadores 2027.

Publicidad

Posible 11 de River contra Lanús

En este contexto de incertidumbre respecto a una de sus figuras, el resto del equipo millonario parece empezar a definirse. Esto ocurre especialmente tras confirmarse que Aníbal Moreno deberá ser operado y será baja hasta 2027. Mientras tanto, la tendinitis de Fausto Vera preocupa a Ponzio y también podría dejarlo afuera de los octavos de final.

River podría enfrentar a Lanús en el Estadio Monumental con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola o Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galvan; Thiago Almada, Lucas Beltrán y Ángel Correa.

Posible 11 de Lanús

Por el lado de la visita, el Granate podría formar con: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale o Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Allan Wlk.

Publicidad

En síntesis