River hoy: empate ante Ferro, cómo está Acuña y el XI vs. Racing

Todas las novedades del Millonario de este miércoles 21 de octubre, a días de enfrentar a la Academia en el Estadio Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este miércoles 21 de octubre de 2026, el día que enfrentó a Ferro en un amistoso en el predio de Ezeiza. Cómo salió el duelo ante el Verde, la probable formación para recibir a Racing en el Estadio Monumental, cómo se encuentra Marcos Acuña tras salir con molestias ante Belgrano y la estrafalaria combinación de resultados que necesita para ganar la Tabla Anual.

River empató ante Ferro

El Millonario recibió a Ferro en el River Camp para disputar un amistoso informal y no perder ritmo de cara al tramo final del año. Ponzio paró desde el arranque a: Centurión; Giovanni González, Ramírez, Rivero, Acuña; Meza, Silva, Arambarri; Pereyra; Driussi y Borré. El encuentro terminó 1 a 1 y el tanto de conjunto de Núñez lo marcó Sebastián Driussi.

Sebastián Driussi. (Foto: Prensa River).

La probable formación para recibir a Racing

Si bien restan algunos días para recibir a la Academia, Leonardo Ponzio ya piensa en el once que saldrá desde el arranque el próximo domingo a partir de las 20.15 horas en el Estadio Monumental. El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Cómo está Marcos Acuña

Marcos Acuña sufrió molestias ante Belgrano y por eso fue reemplazado por Francisco Ortega. Este miércoles jugó unos minutos en el amistoso ante Ferro, pero luego fue sustituido por Facundo González. La intención es evaluarlo de a poco y que esté a disposición de enfrentar a Racing, aunque todo indica que iniciaría como suplente.

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Marcos Acuña. (Foto: Prensa River).

La combinación de resultados que debe darse para ganar la Tabla Anual

Los objetivos de River en el año eran claros y poco a poco se fueron diluyendo: perdió la final del Apertura, quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final, de la Copa Argentina en 16avos y ahora tiene que depender de varios resultados para aspirar a ser campeón de Liga, ganando la Tabla Anual. Mientras tanto, el objetivo central del año pasará a ser campeón del Clausura.

Para que River se quede con la Tabla Anual -la AFA lo reconoce como campeón de Liga- deben darse una serie importante de resultados en la tres fechas de temporada regular que quedan, en las que el Millonario se medirá ante Racing en el Estadio Monumental y frente a Boca y Aldosivi en condición de visitante.

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Actualmente, River está séptimo en la Tabla Anual con 49 puntos, mientras que el líder -Boca- tiene 54 unidades. Por tal motivo, para que los de Núñez se consagren campeones de Liga deben darse una serie de resultados.

Si River saca los 9 puntos:

Boca y Argentinos Juniors no deben sumar más de tres.

Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez solamente podrían ganar uno de los tres partidos restantes

Instituto no tendría que ganar los tres partidos que le quedan

River está séptimo en la Anual. (Foto: Getty).

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