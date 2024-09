Las noticias que los hinchas de River no pueden dejar de leer este sábado 14 de septiembre.

A juzgar por la victoria 4-1 sobre Atlético de Tucumán este viernes en el Estadio Monumental, la mini pretemporada que dispuso Marcelo Gallardo mientras se desarrollaron las Eliminatorias de CONMEBOL rindió rápido sus frutos para River, que ahora podrá afrontar repleto de confianza el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo.

Pero no es ese duelo en Chile en único gran desafío cercano que tiene El Millonario, ya que en su regreso al país del DT deberá preparar al equipo para afrontar el primer Superclásico ante Boca de su segundo ciclo comandando los destinos del plantel.

Gallardo palpitó los duelos ante Colo Colo y Boca

Como era de esperarse, la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Atlético de Tucumán despertó mayor interés por avanzar sobre los compromisos futuros del equipo que por esa producción en sí, incluso cuando puede que haya sido la mejor en lo que lleva el segundo ciclo del Muñeco en River.

“Este triunfo da confianza individualmente y como equipo. Es un semana importante para todos pero nos vamos a enfocar en el partido del martes que va a ser muy difícil, contra un rival durísimo en su estadio, con la misma ilusión que nosotros. Voy a focalizarme en eso y después habrá tiempo para pensar en Boca”, respondió Gallardo al ser consultado sobre los dos compromisos venideros.

Gallardo espera un duro desafío en Chile ante Colo Colo.

Elogios a Santiago Simón

Si bien River recibió grandes nombres como refuerzo a la llegada de Marcelo Gallardo como entrenador, como Germán Pezzella, Marcos Acuña y Maximiliano Meza sumándose entre otras de las tantas figuras que ya convivían en el plantel, el DT volvió a ser muy elogioso de las cualidades de Santiago Simón, a quien más de una vez se encargó de destacar.

“No hay muchos jugadores como Santi Simón en el fútbol argentino. Es un jugador sumamente importante. El mediocampo es un sector fundamental donde se sostienen los equipos, y creo en los futbolistas con dinámica, buen pie y que entienden el juego”, dijo tras la victoria ante Atlético Tucumán.

El Muñeco recibió halagos de Acuña

Tras destacarse como el mejor futbolista del encuentro, Marcos Acuña destacó el trabajo de Marcelo Gallardo que rindió este viernes los frutos esperados para la primera victoria del ciclo en Liga Profesional. “Te exige demasiado, desde el primer día. La verdad que es un gran técnico, que trata de hacer lo mejor para el equipo y para el club”, le dijo a TNT Sports.

Y sobre su salida en el complemento, agregó: “No creo que me haya sacado para que me aplaudan, sino que me vio que estaba medio cansado. También yo preferí descansar y que entre otro compañero más fresco para ayudar a los de atrás”.