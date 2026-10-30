River hoy: la formación vs. Boca y la calculadora para clasificar a la Libertadores 2027

Todas las novedades del Millonario de este viernes 30 de octubre, a dos días del Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 30 de octubre de 2026, a días de visitar a Boca por la fecha 15 del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio ya tiene prácticamente definida la formación ante la lesión de Aníbal Moreno, la calculadora para clasificar a la Libertadores 2027 mediante la Tabla Anual, la palabra de Jonatan Maidana y Di Carlo explicó por qué el Millonario votó en contra del nuevo torneo.

La probable formación de River para el Superclásico

Las bajas por lesión fueron moneda corriente en este 2026 para River. Actualmente, Leonardo Ponzio no puede contar con Fausto Vera y todo indica que tampoco podrá hacerlo con Aníbal Moreno de cara al Superclásico, por lo que el puesto de volante central quedó algo tocado, aunque el entrenador ya encontró la solución: Lucas Silva.

Lucas Silva se desempeña como volante central habitualmente en Reserva, pero ya tuvo su estreno en Primera División de la mano de Eduardo Coudet. El pasado domingo ante Racing debió ingresar a los 16 minutos del primer tiempo en lugar de Moreno y lo hizo muy bien, por lo que todo indica que será el mediocampista central que jugará desde el inicio en La Bombonera.

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque para jugar contra Boca en La Bombonera está conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Calculadora en mano para clasificar a la Libertadores 2027

River cuenta con 52 puntos y deberá ganar los dos partidos que le quedan. Por otro lado, debe esperar que Independiente Rivadavia e Instituto no saquen seis puntos, que Vélez no saque más de tres y que Rosario Central no obtenga no más de dos. Con ese escenario, los de Ponzio quedarían al menos terceros, pero si Boca y Argentinos pierden sus dos partidos, los de Núñez se quedarían con la Anual, algo bastante improbable y utópico hoy en día.

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Ahora bien, si River saca 4 de los 6 puntos, el panorama ya es más complejo, pero no imposible. Para quedar en zona de clasificación a la Libertadores 2027, los de Núñez deben esperar que Rosario Central pierda los dos partidos, que Vélez como mucho saque un punto y que Independiente Rivadavia e Instituto no saquen más de dos.

Suponiendo que River quede cuarto o quinto en la Tabla Anual, igualmente puede clasificar a la Copa Libertadores 2027. Eso se debe a que alguno de los equipos que queden arriba -hoy en día serían Boca, Argentinos y Rosario Central- ganen el Torneo Clausura y de esa manera liberarían un cupo para el cuarto de la Anual. Por otro lado, si Boca gana la Sudamericana, también liberará un cupo.

El Millonario se prepara para el Superclásico. (Foto: Prensa River).

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Maidana confía en River para el Superclásico

En los últimos años, River tuvo verdaderos caudillos y uno de los que se ganó su lugar en la historia -pese haber pasado por Boca- es Jonatan Ramón Maidana. Un líder silencioso que predicaba con el ejemplo y que obtuvo el amor de los hinchas a base de sacrificio, entrega y enormes rendimientos en un sector clave del campo de juego.

Junto a Joni, otro de los grandes pilares de la primera etapa de Marcelo Gallardo fue Leonardo Ponzio, quien hoy en día se desempeña como entrenador del primer equipo. En la previa del Superclásico, Jonatan Ramón Maidana dialogó con Pasión Monumental y palpitó lo que será la visita del próximo domingo a La Bombonera.

Maidana respaldó a Leonardo Ponzio en la antesala del Superclásico: “El equipo está trabajando para tratar de darle una alegría a la gente. Creo que con Leo Ponzio a la cabeza están evolucionando de buena manera. Todos juntos y unidos van a tirar para adelante, ojalá consigan un buen resultado”.

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Además, dijo cómo deben jugarse este tipo de partidos y dio tres claves para ganar: “En este tipo de partidos no hay lugar para miedo. Ojalá puedan conseguir un buen resultado, en estos duelos importa la intensidad, el compromiso y la actitud. El equipo tiene bastante actitud y huevos para jugar“.

Maidana con la Libertadores en el Bernabéu. (Foto. Getty).

Di Carlo explicó por qué River votó en contra del nuevo torneo

River Plate fue el único club que se opuso al nuevo formato del fútbol argentino. Ante la imposibilidad de Estudiantes de La Plata (el otro equipo enfrentado con la AFA) de ejercer su voto, solamente el Millonario pudo dejar asentada su disconformidad.

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Esta postura de River no llamó la atención, pero de todas formas el presidente –Stefano Di Carlo– atendió a la prensa para explicar los motivos por los que el club de Núñez decidió votar en contra.

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto, porque es un cambio que es cosmético. Genera una leve mejora, que de hecho es increíble por qué no fue así desde hace tres años, pero que más allá de eso no resuelve el problema de fondo”, detalló el presidente de River en diálogo con la prensa.

Acto seguido, desmintió algunas versiones que habían circulado: “Tampoco se ha planteado del lado de River lo de los 10 descensos directos y todo eso que se dijo. Obviamente hay que construir un camino junto a Estudiantes, presentamos un documento para hacer algo gradual, para ir a un formato más normal”.

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"RIVER NO PIDIÓ LOS 10 DESCENSOS" ⚪🔴



A la salida del Monumental, STEFANO DI CARLO tomó la palabra y explicó por qué el Millonario votó en contra del nuevo formato del torneo.



🗣️"Expresamos que no acompañamos el proyecto. Hay un cambio, pero es increíble por qué no se hizo… pic.twitter.com/Fn9f1GD7Ws — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

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