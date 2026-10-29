Enzo Fernández: “Con River siempre pasan cosas en La Bombonera”

El mediocampista de Manchester City también se refirió a la final del Mundial entre Argentina y España.

A lo largo de su historia, River formó a grandes jugadores en sus Divisiones Inferiores. En los últimos años se destacaron jugadores de la talla de Franco Mastantuono, Julián Alvarez y Enzo Fernández, por nombrar algunos ejemplos. A días del Superclásico, el mediocampista que se desempeña en Manchester City palpitó lo que será el duelo en La Bombonera y le tiró buena onda al Millonario.

En diálogo con Los Edul, Enzo Fernández afirmó en relación al Superclásico del próximo domingo en la cancha de Boca: “Voy a ver el Superclásico, seguro apuesto con Davo. Boca está bien, pero con River siempre pasan cosas en La Bombonera, así que esperemos gane River”.

El deseo de volver a River

“Me encantaría volver a River en algún momento, voy a volver en algún momento, seguro. Es algo también que deseo mucho. Si lo digo es porque lo siento y nada, siento también que necesito volver a River para ganar cosas y disfrutar del mundo River más años desde que estuve”, afirmó Enzo Fernández.

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

Enzo Fernández y las teorías conspirativas de la final del Mundial

El volante se refirió a la final del Mundial entre Argentina y España: “Me llamaban por teléfono mi papá y mi mamá preguntándome qué había pasado en la final. No pasó nada. Todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien así que hay que felicitar al rival. La expulsión me la reprocho, obviamente”.

“A ningún jugador le gusta que lo expulsen y menos en una Final del Mundo. Me dolió mucho. Con el tiempo lo fui aceptando porque es un momento que no me hubiese gustado vivir, pero lo entendí como parte del fútbol. Me queda esa espina de la expulsión”, completó Enzo.

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