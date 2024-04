Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 22 de abril de 2024, el día posterior a la caída en el Superclásico. El video que muestra cómo analizó el VAR la jugada de la polémica ante Boca, la bronca de los hinchas con el entrenador por su actitud en los momentos donde el resultado es adverso, el duelo del próximo miércoles ante Libertad y el calendario antes del corte por la Copa América 2024.

Los audios del VAR del gol anulado ante Boca

La AFA dio a conocer los audios del VAR de la jugada de la polémica que cambió el curso del Superclásico. A los cinco minutos del segundo tiempo -con el partido 1 a 1- River tuvo un tiro libre a favor, Echeverri la metió al área, Paulo Díaz la metió al medio, Enzo Díaz cabeceó al arco, un despeje fallido hizo que la pelota pegue en Lema y Romero la sacó, pero no se termina de saber si la pelota entró o no.

El juez de línea corrió hacia la mitad de cancha, Yael Falcón Pérez cobró gol, pero desde el VAR lo revisaron y decidieron que no sea gol. Lo curioso es que lo hicieron con cámaras que no tienen el ángulo preciso para determinar si finalmente la pelota ingresó en su totalidad o no. Por otro lado, el VAR debe actuar -para cambiar la decisión del árbitro- solamente si están 100% seguros, algo que no pareció ser así en esta oportunidad.

El enojo de los hinchas con Demichelis

Más allá de la bronca por el resultado y la eliminación en la Copa de la Liga, los hinchas de River se manifestaron en las redes sociales contra Martín Demichelis. Sabido es que Micho nunca se ganó el cariño de la gente, pese a haber dado tres vueltas olímpicas, y en esta oportunidad las críticas pasaban por su actitud cuando el resultado no era favorable. El denominador común de los comentarios en las redes es que no le transmite nada al equipo e inclusive lo acusaron de tener una actitud alemana.

A cambiar el chip: se viene Libertad por la Copa Libertadores

River no debe quedarse inmerso en la derrota del pasado domingo ante Boca. Tendrá una oportunidad única para hacerlo el próximo miércoles, cuando visite a Libertad de Paraguay por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. Cabe recordar que los de Demichelis acumulan seis unidades en sus dos primeras presentaciones gracias a las victorias contra Táchira en Venezuela y ante Nacional de Montevideo en el Monumental.

El calendario de River antes del parate por la Copa América