Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 9 de julio de 2024, en la antesala del amistoso ante Millonarios en el Monumental en lo que será la vuelta de Radamel Falcao al Monumental. Además, el delantero que vuelve, la situación de Paulo Díaz, cómo sigue la negociación por Luciano Rodríguez y la frase de Mascherano en que la asegura que asimiló que los hinchas del club de Núñez lo van a odiar siempre.

Vuelve Londoño

Tras salir a préstamo en dos oportunidades -primero a Arsenal y luego a Tigre- Flabian Londoño Bedoya regresa al Millonario luego de rescindir su vínculo con el Matador. Demichelis no lo tendrá en cuenta y el colombiano tendrá que buscar club. Habrá que ver si es a préstamo nuevamente o si rompe su contrato con el club de Núñez y negocia como libre.

¿Qué pasará con Paulo Díaz?

En River no quieren saber nada con la salida de Paulo Díaz. El chileno es seguido de cerca por Al Qadsiah, club árabe que pagaría los 10 millones de dólares de cláusula de salida y le ofrecería un salario ampliamente superior al que cobra en Núñez. La dirigencia del Millonario quiere evitar la partida, al menos en este mercado de pases y busca mejorar su salario, al menos para que se quede hasta fin de año. Todo indica que Díaz se marchará en este mercado de pases.

Paulo Díaz en la Copa América. (Foto: @LaRoja).

La probable formación de para jugar contra Millonarios

River y Millonarios se enfrentarán en el Monumental este martes desde las 18.30 horas. Se espera un reconocimiento importante por parte de los hinchas a Radamel Falcao, quien regresará a Núñez con su nuevo club. Demichelis haría debutar a los tres refuerzos de este mercado de pases, el once inicial sería: Ledesma; Simón, Boselli, Gattoni, E. Díaz; Villagra, Peña Biafore, Nacho Fernández, Lanzini; Solari y Colidio. Franco Carboni también debutaría, aunque iniciaría en el banco de suplentes.

Ledesma tendría su debut en River. (Foto: Prensa River).

La polémica frase de Mascherano sobre los hinchas de River

La relación entre los hinchas de River y Javier Mascherano se rompió en 2015 cuando el Jefecito no los saludó en la previa a la final del Mundial de Clubes. Masche habló en Clank! Y dijo al respecto: “Me quise abstraer de todo y a veces uno comete pelotudeces. Me equivoqué y tengo clarísimo que no hay vuelta atrás. A veces las acciones que tomás en tu vida no tienen vuelta atrás y ya lo acepté, no hay vuelta atrás con la gente de River. La gente de River me va a odiar toda la vida. Y tienen razón, se sintió ofendida y les falté el respeto”.

¿Cómo sigue la negociación por Luciano Rodríguez?

River sabe muy bien que necesita reforzarse con un delantero. El primer apuntado fue Adam Bareiro, pero la novela se extendió y ahora el nombre que aparece en carpeta -nuevamente- es el de Luciano Rodríguez, el atacante uruguayo de 20 años que juega en Liverpool del país vecino. Actualmente hay negociaciones abiertas, los uruguayos pretenden 15 millones de dólares y River -según informó La Página Millonaria- desembolsaría unos 13 millones de la misma moneda.