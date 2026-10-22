River hoy: XI vs. Racing, emoción de Maxi López y curiosa comparación entre Beltrán y Casillas

Todas las novedades del Millonario de este jueves 22 de octubre, a días de enfrentar a la Academia en el Estadio Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 22 de octubre de 2026, a días de enfrentarse con Racing en el Estadio Monumental por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que pondría Leonardo Ponzio, la emoción de Maximiliano López, elogios para Santiago Beltrán y la estrafalaria combinación de resultados que necesita para ganar la Tabla Anual.

La probable formación de River vs. Racing

River no tiene margen de error. El próximo domingo, a partir de las 20.15 horas, los dirigidos por Leonardo Ponzio recibirán a Racing por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El Millonario necesita sumar de a tres en búsqueda de escalar posiciones en las tablas a falta de dos fechas para el cierre de la temporada regular.

Si bien Marcos Acuña terminó con molestias ante Sarmiento y fue convocado ante Belgrano, en la semana sumó minutos ante Ferro en un amistoso informal. Todo indica que el Huevo dirá presente desde el arranque el próximo domingo ante la Academia. En caso de no llegar, su lugar lo ocuparía Francisco Ortega.

Leonardo Ponzio todavía no lo confirmó, pero todo indica que el Millonario saldría desde el arranque con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Getty).

Maxi López recordó con emoción un gesto de River

A lo largo de su historia, River sacó grandes jugadores de sus Divisiones Inferiores. Los casos más recientes son los de Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, más atrás en el tiempo los de Julián Alvarez y Enzo Fernández, pero a comienzos de los 2000 también hubo grandes proyectos, entre ellos se destaca Maximiliano López.

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Maxi López no tuvo una adolescencia sencilla. La muerte temprana de su padre lo marcó. En una conversación con Rodolfo D´Onofrio para Infobae, el atacante contó la importancia de River en ese momento: “Yo siempre fui rebelde, pero en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol. Me afectó mucho, pero River me abrazó en ese momento“.

Además, dijo: “A mi viejo le diría que lo logre. Que pude ayudar a mi familia y también formar la mía. Me hubiese encantado que él me hubiese acompañado en ese proceso y que hubiese podido conocer a mis hijos”.

“No me olvido más la cara de él cuando me dieron mi primera camiseta de River con el leoncito. Me dijo: ´¿Sos feliz?´ y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. River siempre fue familia. Yo tengo la fortuna de que mi hijo más grande juegue ahí y los otros dos en Excursionistas“, agregó Maxi.

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Maximiliano López. (Foto: Getty).

Bonano comparó a Beltrán con Casillas

Desde su irrupción en el arco de River a principios de este año, Santiago Beltrán logró ganarse el puesto como titular y debido a sus buenos rendimientos también fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de los entrenamientos de la Selección Argentina, pensando en el recambio generacional.

Referido al presente del arquero de 22 años, Roberto Bonano, ex golero del Millonario, habló en una entrevista con Súper Depor Radio, en donde se refirió a su actualidad y se animó a compararlo con Iker Casillas, una gloria de Real Madrid y de la Selección de España.

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“A mí me gustaría verlo muchos años en River, sería algo bueno para el fútbol argentino porque tiene futuro de Selección, ya que Dibu con suerte llega al próximo Mundial, por eso imagino a Beltrán como posible arquero de la Selección”, inició sobre su deseo de que permanezca en el club.

“En cuanto a su estilo lo veo muy sobrio, muy del Real Madrid. En ciertos aspectos me hace acordar a Iker Casillas, un arquero legendario de Real Madrid y que admiro mucho porque lo he visto hacer atajadas increíbles”, agregó sobre la forma de atajar de Beltrán.

Siguiendo por la misma línea, cerró: “Tiene un físico bastante parecido, no muy alto, pero sí muy potente y transmite mucha tranquilidad. Aunque debutó hace poco, se lo ve súper tranquilo. No entró en un buen momento del equipo y así y todo supo ganarse el puesto”.

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Santiago Beltrán. (Foto: Getty).

La combinación de resultados que necesita para ganar la Anual

Los objetivos de River en el año eran claros y poco a poco se fueron diluyendo: perdió la final del Apertura, quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final, de la Copa Argentina en 16avos y ahora tiene que depender de varios resultados para aspirar a ser campeón de Liga, ganando la Tabla Anual. Mientras tanto, el objetivo central del año pasará a ser campeón del Clausura.

Para que River se quede con la Tabla Anual -la AFA lo reconoce como campeón de Liga- deben darse una serie importante de resultados en la tres fechas de temporada regular que quedan, en las que el Millonario se medirá ante Racing en el Estadio Monumental y frente a Boca y Aldosivi en condición de visitante.

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Actualmente, River está séptimo en la Tabla Anual con 49 puntos, mientras que el líder -Boca- tiene 54 unidades. Por tal motivo, para que los de Núñez se consagren campeones de Liga deben darse una serie de resultados.

Si River saca los 9 puntos:

Boca y Argentinos Juniors no deben sumar más de tres.

Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez solamente podrían ganar uno de los tres partidos restantes

Instituto no tendría que ganar los tres partidos que le quedan

DATOS CLAVE

River Plate enfrentará a Racing en el Monumental por el Torneo Clausura.

enfrentará a Racing en el Monumental por el Torneo Clausura. Leonardo Ponzio perfila la formación titular para el cruce clave de River.

perfila la formación titular para el cruce clave de River. Maxi López recordó emotivamente su paso e historia personal con el club.