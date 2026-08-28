El ex delantero aseguró que el Pelado es el ideal "para atravesar este momento tan complejo". Además, analizó a los otros candidatos.

Maxi López analizó el presente de River y pidió por Ramón Díaz. A través de sus redes sociales, el ex delantero del Millonario publicó un video hablando de la salida de Eduardo Coudet, del accionar de la directiva del Millonario y evaluando a cada uno de los candidatos, dejando en claro que el Pelado es la mejor alternativa.

“Era algo que ya se veía venir; el partido de Copa fue un punto de inflexión. El Chacho decide dejar el club, da un paso al costado y hace una autocrítica. La verdad es que River no debería haber quedado afuera de esa manera con Independiente Santa Fe, más allá de los méritos del equipo colombiano. Me parece que Coudet da un paso al costado en un momento justo”, aseguró Maxi.

Y continuó: “Si analizamos lo que viene haciendo la directiva en materia de mercado, trajeron muchísimos jugadores e hicieron tres mercados en uno, como dijo el presidente. El material y la estructura orgánica del equipo son muy buenos, pero están rindiendo muy por debajo de las expectativas del hincha, de la misma directiva y de toda la gente del mundo River. El equipo perdió un poco la identidad y la fuerza en su cancha; hoy los rivales no lo respetan como antes”.

“River está en crisis, necesita hacer una reconstrucción y reencontrarse con su fútbol, con su rumbo y con su idiosincrasia histórica de ganar, mandar y hacerlo de buena manera“, aseguró.

Ramón Díaz, el favorito de Maxi López

“Hay algo que no se puede ignorar: el hincha de River está pidiendo a Ramón Díaz. De todos los entrenadores que hablamos, Ramón es quien conoce los pasillos, los anillos del Monumental y el paladar del hincha. A mi entender, tiene la fuerza y la experiencia para atravesar este momento tan complejo”, aseguró López.

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Y siguió: “River sufre una crisis táctica y futbolística enorme. Tiene los componentes para hacer la diferencia, la materia prima está y los jugadores de renombre llegaron, pero no encuentra el juego ni la funcionalidad. Falta volver a adquirir el ADN de River, y Ramón Díaz encaja perfectamente en ese perfil“.

Su postura con los otros candidatos

Por otra parte, López habló uno por uno de los candidatos.