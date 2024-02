La aparición de los juveniles en la Primera División de River fueron una consecuencia de la enorme cantidad de bajas que tuvo Martín Demichelis para este inicio de temporada. Por suerte para el equipo, tanto Franco Mastantuono como Agustín Ruberto pisaron fuerte y fueron importantes en las dos presentaciones del equipo. Sin embargo, poco a poco empiezan a volver algunos soldados.

De no mediar inconvenientes, este fin de semana reaparecerán Facundo Colidio y Agustín Palavecino. Ambos estaban afuera por diferentes sobrecargas musculares y ya tendrían todo listo para regresar. ¿Vuelven a ser titulares para recibir a Vélez en el Monumental?

En principio, quien más chances tiene de meterse en el equipo es el ex-Tigre, teniendo en cuenta que era titular antes de su lesión. Lo único que lo pone en duda fue el buen nivel de los dos juveniles que lo reemplazaron. Deberá definirlo el director técnico.

Palavecino, por su parte, viene de ser suplente en los dos amistosos de pretemporada. Aún así, podría ir desde el comienzo si el DT elije cuidar a alguien del medio desde lo físico o por alguna variante táctica. A esperar.

Qué dijo Demichelis sobre el rol de los pibes

“Es muy esperanzador. Agustín incluso se expresó en la red. Me emociona como entrenador darles oportunidades a chicos y que vayan sumando experiencia”, arrancó diciendo el estratega, visiblemente contento por el presente que manejan los jóvenes que tuvieron la chance de jugar.

Sobre si los juveniles seguirán apareciendo, aclaró: “Si Ramón (Díaz) no hubiese confiado en mí en su momento, hoy no sería profesional. A mí me gusta darles la confianza a los chicos, están copiando a los grandes. Y, cuando estén todos de vuelta, intentaremos seguir aprovechando la mixtura de profesionales y jóvenes”.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

El Millonario enfrentará a Vélez Sarsfield en condición de local el próximo domingo 4 de febrero a las 19:15. Dicho encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental.