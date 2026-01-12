Sarmiento de Junín, cerca de llevarse a dos juveniles de River que Marcelo Gallardo no tiene en cuenta: los detalles

River sigue con la pretemporada en Uruguay y desde la dirigencia trabajan en el mercado de pases, en donde buscan cerrar la llegada de nuevos refuerzos. A su vez, algunos jugadores que no son tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo tienen chances de salir en búsqueda de minutos.

En este sentido, Sarmiento de Junín vino a la carga por dos jugadores que el ‘Muñeco’ no llevó a la pretemporada, como lo son el defensor Ulises Giménez y el delantero Juan Bautista Dadín, quienes se encuentran entrenando junto a la Reserva comandada por Marcelo Escudero.

Acorde a lo que pudo saber Bolavip, el Kiwi quiere fichar a los dos jugadores. Es por eso que ya hicieron una oferta formal para contratarlos a préstamo, sin cargo ni opción ni compra, para que se sumen cuanto antes al plantel que dirige Facundo Sava.

Esta operación sería por un año. La intención del Millonario es que los jugadores puedan sumar minutos en otro lado y regresen a partir de la próxima temporada con mayor rodaje para pelear por un puesto junto al resto de los futbolistas que integran el plantel.

En el caso de Ulises Giménez, esta será la segunda vez que salga a préstamo en búsqueda de mayor protagonismo. Durante 2024 fue cedido a Defensa y Justicia, pero no sumó minutos debido a que sufrió una lesión de ligamentos cruzados que lo marginaron de las canchas.

Por el lado de Dadín, quien hizo su debut como profesional ante Godoy Cruz en el pasado Torneo Clausura, será su primera vez saliendo del club para sumar rodaje. A lo largo de la temporada pasada, sumó 115 minutos divididos en cuatro encuentros, en los que aportó una asistencia.

Los otros jugadores que podrían irse de River

Además de estos juveniles que están cerca de ser refuerzos de Sarmiento, Paulo Díaz y Fabricio Bustos cuentan con chances de marcharse del club en caso de que llegue una oferta concreta por su pase debido a que corren desde atrás en la consideración de Marcelo Gallardo.

En síntesis