Gonzalo Montiel reveló los 4 pedidos que le hizo Marcelo Gallardo al plantel de River en la pretemporada

River puso primera en 2026 y derrotó a Millonarios de Colombia por 1 a 0 en Montevideo. Los de Marcelo Gallardo dejaron buenas sensaciones en un duelo que ganó merecidamente, pero que más allá del resultado sirvió para comenzar a tener algo de rodaje, a poco menos de dos semanas para el inicio del Torneo Apertura.

El equipo de Marcelo Gallardo tiene la misión de mejorar lo que hizo en 2025, especialmente en el último trimestre, en el cual hubo actuaciones colectivas e individuales verdaderamente preocupantes. Algunos jugadores se fueron, otros llegaron y los que ya estaban tienen la obligación de cambiar el chip y así lo hizo saber Gonzalo Montiel, autor del único tanto del partido ante Millonarios.

¿Qué dijo Montiel tras la victoria de River frente a Millonarios?

En diálogo con ESPN, Gonzalo Montiel reveló qué le pidió Gallardo al plantel en esta pretemporada: “Buscar la identidad que nos pide el entrenador con mucha intensidad, juego, desborde y ser un equipo pesado. Trataremos de mostrarlo en los amistosos para llevarlo al campeonato”.

Además, Cachete analizó el triunfo ante Millonarios: “Fue un partido para mejorar como equipo, hoy se vio una idea clara que nos pide el entrenador, con intensidad y mucho juego. Tenemos que seguir mejorando, hay muchos chicos para seguir creciendo y seguir mejorando la idea que nos pide el entrenador”.

Montiel y los refuerzos

A River ya llegaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Cachete elogió a sus nuevos compañeros: “Los vi muy bien, se acoplaron muy bien, son grandísimos jugadores y ojalá nos puedan ayudar tanto ellos como todos nosotros también”.

