Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Gonzalo Montiel reveló los 4 pedidos que le hizo Marcelo Gallardo al plantel de River en la pretemporada

Cachete fue el autor del único gol del partido entre los de Núñez y Millonarios de Colombia en el Gran Parque Central.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Gonzalo Montiel
© Prensa RiverGonzalo Montiel

River puso primera en 2026 y derrotó a Millonarios de Colombia por 1 a 0 en Montevideo. Los de Marcelo Gallardo dejaron buenas sensaciones en un duelo que ganó merecidamente, pero que más allá del resultado sirvió para comenzar a tener algo de rodaje, a poco menos de dos semanas para el inicio del Torneo Apertura.

El equipo de Marcelo Gallardo tiene la misión de mejorar lo que hizo en 2025, especialmente en el último trimestre, en el cual hubo actuaciones colectivas e individuales verdaderamente preocupantes. Algunos jugadores se fueron, otros llegaron y los que ya estaban tienen la obligación de cambiar el chip y así lo hizo saber Gonzalo Montiel, autor del único tanto del partido ante Millonarios.

¿Qué dijo Montiel tras la victoria de River frente a Millonarios?

En diálogo con ESPN, Gonzalo Montiel reveló qué le pidió Gallardo al plantel en esta pretemporada: “Buscar la identidad que nos pide el entrenador con mucha intensidad, juego, desborde y ser un equipo pesado. Trataremos de mostrarlo en los amistosos para llevarlo al campeonato”.

Además, Cachete analizó el triunfo ante Millonarios: “Fue un partido para mejorar como equipo, hoy se vio una idea clara que nos pide el entrenador, con intensidad y mucho juego. Tenemos que seguir mejorando, hay muchos chicos para seguir creciendo y seguir mejorando la idea que nos pide el entrenador”.

Gonzalo Montiel ante Millonarios. (Foto: Prensa River).

Gonzalo Montiel ante Millonarios. (Foto: Prensa River).

Montiel y los refuerzos

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Miguel Borja en pleno partido de River vs. Millonarios

ver también

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Miguel Borja en pleno partido de River vs. Millonarios

A River ya llegaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Cachete elogió a sus nuevos compañeros: “Los vi muy bien, se acoplaron muy bien, son grandísimos jugadores y ojalá nos puedan ayudar tanto ellos como todos nosotros también”.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • River Plate venció 1 a 0 a Millonarios en un amistoso disputado en Montevideo.
  • El defensor Gonzalo Montiel fue el autor del único gol del encuentro ante los colombianos.
  • Los futbolistas Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña se incorporaron como nuevos refuerzos.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Gallardo se deshizo de 15 de los 16 refuerzos que llegaron a River con Demichelis
River Plate

Gallardo se deshizo de 15 de los 16 refuerzos que llegaron a River con Demichelis

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y negociaciones
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y negociaciones

El padre de Franco Carboni habló por primera vez de su efímero paso por River: “Gallardo le dijo que se quede a pelear”
River Plate

El padre de Franco Carboni habló por primera vez de su efímero paso por River: “Gallardo le dijo que se quede a pelear”

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Borja en pleno partido de River
River Plate

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Borja en pleno partido de River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo