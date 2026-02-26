Se opera Juan Carlos Portillo: confirmado hasta cuándo tendrá tiempo River para buscar un refuerzo

Este jueves, desde las 19.30 en el Estadio Monumental, Marcelo Gallardo dirigirá ante Banfield el último partido de su segundo ciclo en River y es por esa razón que la dirigencia ya inició la búsqueda de quien será su reemplazante, con Eduardo Coudet como principal favorito.

Sea Chacho, con trabajo en el Deportivo Alavés de LaLiga de España, o sea otro el DT que finalmente arribe al Millonario con el Torneo Apertura en pleno desarrollo, heredará un plantel formado a la medida del Muñeco, pero tendría la posibilidad de sumar a un último refuerzo de su gusto.

Esto se debe al cupo que se abrió por la lesión de Juan Carlos Portillo a poco de ingresar en el partido ante Argentinos Juniors disputado en La Paternal el pasado 12 de febrero. Según pudo saber BOLAVIP, el ex Talleres será operado este viernes de la rotura del ligamento cruzado anterior derecho.

Según la reglamentación de la Liga Profesional, River tendrá entonces diez días contando desde la fecha de la operación para sumar un futbolista que lo reemplace, sin necesidad de que sea un jugador que se desempeñe en su misma posición. Así las cosas, debería concretar ese refuerzo antes que finalice el lunes 9 de marzo.

Cabe recordar que Marcelo Gallardo había declarado que era posible que se decidiera no utilizar el cupo que se abrió con la lesión de Juan Carlos Portillo, aunque la posición del entrenador que tome su relevo podría ser diferente. Para que el nuevo DT tenga la posibilidad de elegir, su arribo debería cerrarse antes que se cumplan esos diez días.

Coudet habló del interés de River

Eduardo Coudet habló por primera vez del interés de River desde que su nombre surgió como máximo favorito a reemplazar a Marcelo Gallardo. “Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, señaló.

