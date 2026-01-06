Sebastián Villa rompió el silencio sobre el interés de River: “Si me llama Gallardo voy”

Una de las novelas más grandes del mercado de pases en el fútbol argentino pasa por la situación de Sebastián Villa. El siempre polémico delantero la rompió en 2025 con la camiseta de Independiente Rivadavia y su rendimiento lo llevó a estar en el radar de River Plate.

A pesar del elevado precio que piden en Mendoza por el cafetero, la dirigencia del Millonario evalúa negociar con la Lepra para sumarlo al plantel del Marcelo Gallardo. En medio de la ola de rumores, Villa rompió el silencio este lunes por la noche.

En diálogo con Picado TV, el exjugador de Boca Juniors, club con el que aún está en juicio por haberse marchado a Europa con contrato vigente, se mostró con ganas de ponerse la camiseta de River e invitó a Gallardo a llamarlo para que todo llegue a buen puerto.

“He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Yo en las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de familia, si se da esta oportunidad lo voy a aprovechar de la mejor manera”, soltó Villa.

Y se extendió sobre la promesa de Vila, presidente de Independiente Rivadavia: “Yo con Daniel tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra. Es el momento justo”.

“Lo de Boca es pasado, yo estoy concentrado en mi presente… Si se me da la oportunidad de ir a River, voy a dar todo, como lo hice en Mendoza y en Bulgaria. Todo el mundo sabe que soy hincha de Atlético Nacional de Medellín”, confirmó el atacante.

Publicidad

Publicidad

ver también River, a detalles de cerrar a Santino Andino y el jugador que podría ser clave para la llegada de Sebastián Villa

En síntesis