No caben dudas que, bajo la nueva presidencia de Stéfano Di Carlo, la ambición de River en este mercado de pases es más que evidente. Mientras realiza la pretemporada en San Martín de los Andes con 3 refuerzos, está a detalles de cerrar a Santino Andino y todavía no descartan volver a la carga por Sebastián Villa, ya que podría incluirse un futbolista que pretenden en Mendoza.

Rápidamente, el Millonario selló los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno como las primeras incorporaciones, pero además este lunes se sumó a los entrenamientos Matías Viña. Lejos de quedar conforme con lo hecho hasta el momento, en Núñez el panorama es claro y quieren más nombres nuevos que signifiquen un salto de calidad y mejores variantes para Marcelo Gallardo.

Lo cierto es que, aunque faltan pulir los últimos detalles, River está muy cerca de un acuerdo con Godoy Cruz. Según pudo saber BOLAVIP, la oferta es de 2 millones de dólares + 2 millones de dólares en bonos. No solo cuenta con esa particularidad, sino que además hay que sumarle un ítem no menor: una plusvalía del 30%, que recién impactaría cuando sea vendido en el futuro.

Santino Andino en Godoy Cruz.

Cabe recordar que entre Andino y River está todo acordado. Por ese motivo y luego de haber llegado a un principio de entendimiento entre las instituciones por cifras que satisfacen a ambos, se estima que se define en las próximas horas. Además, todo indica que la tratativa llegaría a buen puerto por la buena predisposición de todas las partes para alcanzar un acuerdo lo antes posible.

Un jugador de River, la clave para Sebastián Villa

Después de que Independiente Rivadavia tasara en 12 millones de dólares a Sebastián Villa, desde el conjunto de Núñez optaron por alejarse fuertemente. Pero claro, al conjunto mendocino le interesa un futbolista de River que está dispuesto a sumarse a las filas de Alfredo Berti y está lejos de ser fundamental en el armado de Gallardo, por lo que podría ocurrir este movimiento.

Ezequiel Centurión podría ser la clave para destrabar la llegada de Villa a River. El arquero que regresó al Millonario tras estar a préstamo en la Lepra sería la llave maestra si Daniel Vila acepta incluirlo en la negociación, con el objetivo de que sea una operación de dinero + jugador. En ese sentido, el guardameta volvería a Cuyo y se añadirían apenas unos 6 millones de dólares o un monto similar.

Ezequiel Centurión, en Independiente Rivadavia, a préstamo desde River.

