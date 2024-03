No son muchos los jugadores que tuvieron la posibilidad de jugar tanto en River como en Boca. Bruno Urribarri es uno de ellos: se terminó de formar en el Xeneize, tuvo su estreno en Primera, pero vivió sus días más gloriosos -al menos en lo que respecta a títulos- con la camiseta de River en 2014.

Actualmente, pasaron dos años y medio desde que colgó los botines jugando para Patronato de Paraná, pero no está alejando del mundo del fútbol. En las últimas semanas estuvo en Río de Janeiro donde se reencontró con viejos conocidos: Ramón Díaz, Emiliano Díaz y Osmar Ferreyra. El ex lateral por izquierda visitó al Pelado y sus ayudantes de campo en Vasco da Gama para tener una charla formativa que le va a servir para su futuro vinculado en el mundo del fútbol como director deportivo.

Sus inicios en Boca

Luego de dos años en las Inferiores de Unión, Bruno Urribarri llegó a las categorías formativas de Boca. En 2007 fue su debut oficial con la casaca del Xeneize, aunque en ese año tuvo dura competencia con Clemente Rodríguez, el entrerriano tuvo algunos partidos: en total fueron diez antes de emigrar en 2008 a Argentinos Juniors.

“No tenía noción de dónde estaba. Esa adrenalina, ese miedo, esa responsabilidad hacía que no tome dimensión. Y también la edad.. No valoré tanto ese tiempo en Boca y con el correr de los años me di cuenta que estuve en un lugar privilegiado”, dijo Urribarri en una entrevista con TT Sports.

La llegada a River

Después de vestir por un puñado de partidos la camiseta del Bicho de La Paternal, Urribarri llegó a Colón y allí mostró su mejor versión y también convirtió su único gol en Primera División. A comienzos de 2014, Ramón Díaz lo pidió y el lateral por izquierda llegó a Núñez para pelear por un puesto con Leonel Vangioni. Estuvo en Núñez hasta 2015: disputó apenas 7 partidos y consiguió títulos importantes como la Copa Sudamericana, el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato.

“Sin dudas, voy a hinchar por River, por mi infancia con los CD’s de Ignacio Copani sonando… Sin lugar a dudas, fui más feliz en River… Me agarró en otro momento de mi vida, me sentí muy a gusto con el grupo y viví un año y medio hermoso. Me fui porque no demostré tener el nivel para lo que necesitaba el equipo en ese momento”, afirmó en 2021 en diálogo con TT Sports en la previa del Superclásico que quedó en manos de River por 2 a 1 con goles de Julián Álvarez.

El final de su carrera

Tras salir de River en 2015, Bruno Urribarri llegó a Atlético Rafaela donde apenas jugó doce partidos. Al poco tiempo arribó a Tigre, pero tampoco tuvo continuidad y solamente fueron once los encuentros con la camiseta del Matador. En 2017 firmó con Patronato de Paraná y allí sí tuvo mayor continuidad, inclusive dejó la actividad en 2021 habiendo jugado 50 partidos para el Patrón.

“El futbolista Bruno Urribarri ha decidido ponerle fin a su carrera futbolística. GRACIAS por estos casi 5 años de total dedicación a nuestro club y felicitaciones por tu gran carrera profesional”, así lo hizo público en diciembre de 2021 desde su cuenta oficial de Twitter Patronato de Paraná.