Tras el triunfo con Barracas, Marcelo Gallardo explicó cómo seguirá el mercado de pases de River: “A la expectativa”

El fútbol argentino volvió a la acción de manera oficial. En la calurosa y agobiante tarde del sábado, River venció 1-0 a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Gracias al gol que convirtió Gonzalo Montiel de cabeza, el Millonario se impuso por la mínima ante un siempre molesto y complicado elenco que se hace fuerte en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.

Como al término de cada uno de los partidos, Marcelo Gallardo dijo presente en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol. En ese sentido, tocó uno de los temas más importantes en la actualidad y que mantiene en vilo a todo el ambiente: el mercado de pases. Sobre esa cuestión, el entrenador no tardó en revelar la posición de la institución ante el micrófono.

Lo cierto es que, sin titubear ante la pregunta, el Muñeco sentenció: “Mientras esté el mercado abierto vamos a estar a la expectativa“. Con el claro objetivo de esconder posibles nuevos movimientos de River en los próximos días, el director técnico tampoco descartó la posibilidad de sumar nuevos refuerzos en el último tramo de la ventana de transferencias que aún continúa abierta.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. (Getty Images)

En cuanto a los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, manifestó: “Trajimos tres jugadores muy importantes en este mercado, dentro de las posibilidades que teníamos”. Inmediatamente después, añadió: “Vinieron, se presentaron a entrenar y nos dan la posibilidad de ir variando. Lo importante es que se sientan cómodos y vayan creciendo con el correr de los partidos“.

Más declaraciones de Gallardo tras el triunfo de River

En cuanto al fuertes interés que mostró River en Sebastián Villa durante el mercado de pases, Gallardo no tardó en contestar en la rueda de prensa. “A algunos jugadores hemos ido a buscar, otros fueron ofrecidos. Si no llegaron fueron por diferentes motivos. No voy a dar detalles. Evaluamos todas las posibilidades. Por una u otra razón, no han llegado“, respondió el DT.

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

El entrenador también se tomó unos segundos para analizar la victoria ante Barracas y expresó: “Me voy con buenas sensaciones. Vamos a mejorar muchísimo porque estamos con un enfoque muy claro como equipo. Era importante iniciar ganando sin sobresaltos. Generamos situaciones para abrir el marcado”. Además, insistió: “Estoy contento con el resultado, la idea y las formas“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Hemos trabajado muy bien el equipo“, explicó en primera instancia. “Más allá de la fluidez, sufrimos muy poco defendiendo muy alto en estos tres primeros partidos del año. Vamos a seguir creciendo partido a partido“, destacó con vistas hacia los próximos compromisos por el ámbito doméstico.

Para culminar, también analizó estos primeros cotejos de Sebastián Beltrán en Primera División. “Estoy contento con él, no es fácil debutar en el arco de River con esa edad. Fue sorprendente. Es un chico con mucha calma, responsabilidad y muy profesional. Me alegro que haya podido estar en estos partidos. Es una alternativa a pelear el puesto“, manifestó el Muñeco sobre el final de su discurso.