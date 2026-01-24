El fútbol argentino volvió a la acción. Este sábado, Barracas Central recibe a River por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Claudio Tapia, comienza a partir de las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro en cuestión es transmitido por la pantalla de ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
Barracas Central 0-0 River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
El Guapo recibe al Millonario por la primera jornada del campeonato doméstico en un duelo apasionante.
¡Salen los equipos!
Con los capitanes al frente, Barracas y River ya están sobre el campo de juego del Estadio Claudio Tapia.
Colidio palpitó la previa
El delantero de River, sentenció: "La identidad de River no la cambiamos. Necesitamos cambiar la imagen del año pasado. Tenemos que ganar, es el único resultado que sirve".
¡Todo listo en Barracas!
Ya finalizados los trabajos precompetitivos, en instantes los jugadores saltarán al campo de juego para empezar el encuentro.
El gesto de Barracas con River
El Guapo colgó una bandera en homenaje a los campeones del mundo con la Selección Argentina: Armani, Acuña y Montiel. Pero se olvidaron de Pezzella...
Moreno, Vera y Viña, titulares
Los 3 refuerzos que incorporó River estarán desde el arranque en el debut por el Torneo Apertura 2026. Además, Galván también es titular tras regresar del préstamo.
Los suplentes de Barracas Central
Espínola, Jappert, Rak, Demartini, Guaraz, Duarte, Taborda, Bogarín, Lavezzi, Puig, Briasco y Gandín.
¡ASÍ VA BARRACAS CENTRAL!
Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales, Facundo Bruera.
Los suplentes de River
Jaroszewicz, González, Giménez, Portillo, Paulo Díaz, Galoppo, Galarza Fonda, Jaime, Lencina, Salas, Subiabre, Ruberto.
Kevin Castaño, fuera del banco de suplentes
El mediocampista colombiano de River quedó marginado por gastroenterocolitis.
¡ASÍ FORMA RIVER!
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.
River ya está en Barracas
El Millonario arribó hace instantes a las instalaciones del Estadio Claudio Tapia.
¡Tomás Galván titular!
El volante que regresó del préstamo en Vélez, empieza el Torneo Apertura dentro del equipo titular de River.
Todo listo en los vestuarios
Del lado del Millonario, ya está todo preparado en la previa del encuentro.
El probable equipo de Barracas
Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatán Candia, Facundo Bruera.
Posible formación de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Anibal Moreno, Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre.
Los árbitros de Barracas - River
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
Palabra autorizada