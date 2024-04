El gol del Diablito Echeverri que le permitió a River tomar rápida ventaja sobre Nacional en el Monumental, en el partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores que terminó con victoria 2-0 para los dirigidos por Martín Demichelis, provocó un extraño suceso que no tardó en volverse viral en las redes sociales y se convirtió en motivo de orgullo de los hinchas, especialmente de los que asistieron al estadio.

El ambiente ya era por demás especial, por tratarse del estreno como local en el certamen internacional en la presente temporada. Y la locura que desató el tanto que abrió el marcador en apenas 15 minutos, con las tribunas repletas, ocasionó el temblor en un departamento de los alrededores, que quedó registrado por uno de sus propietarios.

Jonatan Waigand fue el encargado de compartir a través de su cuenta de X no solo la prueba de ese temblor, sino también la reacción de incredulidad de quienes se encontraban junto a él en el living de su casa. “Futbolero no soy, pero tenía que compartir esta locura. Aprox a las 21:15 me empieza a temblar todo acompañado de unos gritos, onda, EL GOL DEL DIABLITO? Vivo a 10 cuadras del Monumental“, escribió.

El video que fue compartido públicamente este viernes, casi 12 horas más tarde de lo sucedido, tuvo gran repercusión entre los hinchas del Millonario que se enorgullecieron de lo sucedido a través de la unión de decenas de miles de gritos de gol, abrazos, aplausos y saltos. “El movimiento más popular a nivel continental”, decretó uno de ellos.

River terminaría cerrando la noche con otro tanto, firmado por Facundo Colidio en el tercer minuto de adición, para imponerse 2-0 ante Nacional y establecerse como el único líder del Grupo H de la Copa Libertadores, con dos triunfos en igual cantidad de partidos disputados.

El elogio de Polenta al Monumental

También los visitantes quedaron rendidos ante la imponencia del renovado Estadio Monumental, algo que quedó en evidencia en las palabras de Diego Polenta, capitán de Nacional, una vez finalizado el encuentro. “No hay una cancha como el Monumental en el fútbol uruguayo. Tendríamos que copiar un poquito. Quedé sorprendido con el campo, es espectacular. La pelota a ellos les pica y les queda en el pecho. A nosotros nos pasa por arriba. Va más rápido de lo normal”, señaló.

¿Cuándo vuelve a jugar River por la Libertadores?

En próximo compromiso del equipo que conduce Martín Demichelis por CONMEBOL Libertadores será el miércoles 24 de abril, visitando a Libertad de Paraguay desde las 21.00. Previamente, buscará asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga visitando a Instituto el lunes 15.