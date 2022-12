A una semana y un día de la coronación en Qatar, la Selección sigue viviendo repercusiones del histórico hecho. Además, de cara al futuro se dueron contundentes novedades desde el lado de la continuidad del entrenador y la aparición de una nueva promesa proveniente desde el exterior. Enterate de todo acá.

Tapia fue contundente respecto al futuro de Scaloni en la Selección

Ya pasaron los festejos por el campeonato de la Selección Argentina, por lo que ahora es tiempo de parar la pelota, levantar la cabeza y buscar la mejor opción posible para dar un nuevo pase. Eso es lo que busca hacer Claudio Tapia junto a Lionel Scaloni.

El entrenador del combinado nacional no definió si renovará su contrato, por lo que generó un enorme sismo en los hinchas. Claro, todos están contentos con el proyecto que armó el oriundo de Pujato, que en las últimas horas debió viajar hacia España por unos trámites personales.

Tapia, que fue homenajeado en su San Juan natal, se refirió a la situación particular de Scaloni y lo que ocurrirá en el futuro con su estadía al frente de la Selección Argentina, ya que el contrato del DT finalizará el próximo 31 de diciembre. Y a pesar de que en septiembre pasado afirmaron que estaba todo listo para continuar, aún no hubo confirmación alguna.

Scaloni asumió en su cargo después de la bochornosa actuación en la cita mundialista disputada en Rusia, y a pesar de que según Tapia "el 99% no estaba de acuerdo, pero no se animaban a decirlo, sí pensaban que estaba loco", confió en el ex defensor de Deportivo La Coruña.

"Es el técnico de la Selección Argentina. Ambos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí de palabra", esbozó el Chiqui para luego confirmar el motivo personal que llevó al DT a retornar hacia Europa: "Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo". Tranquilos, que Leónidas de Pujato seguirá al frente de la Scaloneta.

El impresionante tatuaje mundialista de Dibu Martínez

La Selección Argentina es campeona del mundo hace poco más de una semana y es hora de empezar a cumplir las promesas que se lanzaron al cielo para poder dar la vuelta olímpica en Qatar. Así como cientos de miles de hinchas eligieron tatuarse imágenes relacionadas a la consagración, los propios jugadores también hicieron lo mismo.

Primero trascendió la obra que Ángel Di María sumó a su colección. Fideo se grabó en su pierna la copa más preciada de su carrera e inmortalizó la consagración que lo tuvo como protagonista con el segundo gol ante Francia. Luego, Emiliano Martínez sorprendió a todos con un dibujo a tinta que tiene mucho significado.

El arquero y figura de la Albiceleste en el último Mundial también decidió hacerse un tatuaje para recordar por siempre el campeonato obtenido en Lusail y el trofeo dorado que levantó el 18 de diciembre ya es parte de su piel. La obra fue hecha por el artista Juan Pablo Skunca, quien compartió las imágenes en sus redes sociales.

La zona elegida por el Dibu para hacerse el tattoo no es casualidad. En el mismo gemelo que evitó el gol de Kolo Muani para que Francia se llevara el título mundial, Martínez hoy luce la Copa del Mundo que tanto soñó el pueblo argentino y, en gran parte, es gracias al muchacho de los guantes.

La nueva joya de la Selección: nació en EEUU, batió un increíble récord y ya fue citado por Aimar

Hace solo unos días, tras la consagración de Argentina en Qatar, se comenzó a hablar del futuro de la Selección y ya son varios los nombres que se suman a los de Alejandro Garnacho, Luka Romero o Nicolás Paz como los integrantes de la camada que se viene. Entre estos, también puede encontrarse al brasilero Felipinho que jugaría para Argentina si es convocado.

Sin embargo, la lista no termina ahí ya que gracias a las redes sociales se siguen conociendo algunos nombres que ya están en el radar del scouting de Lionel Scaloni y así podemos observar la gran aparición de Maximo Carrizo. Un volante ofensivo que, a sus 14 años, se quedó con un récord increíble antes de ser llamado por Aimar.

Volante ofensivo y con una gran pegada, el chico nacido en New York en el 2008 se convirtió durante este 2022 en el jugador profesional más joven de la historia de la MLS con apenas 14 años. Un contrato que no solo le dio el récord sino que también llamó la atención de Lionel Scaloni.

Hijo de padres argentinos, Maxi Carrizo sueña desde chiquito con representar a la albiceleste y, atentos a esto, Pablo Aimar y su equipo de trabajo decidieron convocarlo para la Selección Sub-17 para que el jugador del New York City (actualmente juega en el segundo equipo), comience a sumarse poco a poco.

FIFA reconoce al Dibu Martínez y lo candidatea para el premio The Best

Desde que Emiliano Martínez se adueñó del arco de la Selección Argentina en aquella doble fecha de las últimas Eliminatorias Conmebol Sudamericanas que se jugaron a una semana del comienzo de la Copa América de Brasil 2021 (certamen que más tarde ganarían los muchachos de Lionel Scaloni), su nombre se empezó a elevar de tal manera que, desde entonces, es considerado como uno de los mejores guardametas del planeta.

Y esta premisa se consolidó con su destacada labor para la obtención de la tercera Copa del Mundo del combinado albiceleste, algo a lo que FIFA también se volcó para darle lugar, al otorgarle tanto el Guante de Oro de Qatar 2022 como al mencionarlo en la publicación en la que adelantó quiénes podrían ser los arqueros candidatos a llevarse el premio The Best Football Awards.

''Las actuaciones excepcionales de Emiliano Martínez en la campaña triunfal de Argentina en la Copa Mundial lo llevaron a recibir el codiciado premio Golden Glove, y seguramente lo pondrán en el marco para un mayor reconocimiento en The Best FIFA Football Awards'', apunta la entidad respecto al Dibu que, por cierto, además de ser campeón del mundo, es campeón de América e intercontinental.

FIFA consideró a la tapada del Dibu Martínez a Randal Kolo Muani como ''una de las intervenciones de portero más importantes en la historia del fútbol''.

Si bien FIFA destacó a Emiliano Martínez como uno de los máximos candidatos a llevarse el próximo galardón de The Best Football Awards en la categoría de mejor arquero del 2022, también señaló a otros seis posibles aspirantes. Ellos son: Manuel Neuer, Mike Maignan, Dominik Livakovic, Thibaut Courtois, Yassine Bounou y Alisson Becker.

El reconocimiento de la FIFA a la atajada del Dibu Martínez a Randal Kolo Muani

La tapada de Emiliano Martínez mano a mano a Randal Kolo Muani, salvó, definitivamente, a la Selección Argentina de lo que hubiera sido una derrota segura frente a Francia en la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sobre la jugada en cuestión, bajo el marco de la posible candidatura del Dibu Martínez a los premios The Best, FIFA se refirió como ''una las intervenciones de portero más importantes en la historia del fútbol''.