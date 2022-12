La Selección Argentina trajo la Copa del Mundo desde Qatar, fue recibida en Ezeiza por una multitud y comenzó el martes por la mañana la caravana que uniría el Predio de la AFA con el Obelisco. Finalmente, por la gran convocatoria (se estima que había unos 5 millones de personas), la fiesta fue suspendida, los jugadores eligieron no ir al balcón de Casa Rosada y, tras ser apuntado como culpable, Alberto Fernández habló al respecto.

“Hay muchas especulaciones. Yo soy un futbolero consumado y la verdad es que veo las cosas de otra manera. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían una celebración relativamente breve", comenzó el Presidente en Radio Con Vos. Y continuó: "Yo le hice saber a la AFA que si ellos querían tenían la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa”.

Alberto Fernández habló de la suspensión de la caravana del campeón

Asegurando que no se siente ofendido, Alberto afirmó: "Si la decisión estuvo vinculada a no involucrar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela”. Aunque igualmente se encargó de aclarar: "La invitación a los deportistas no era partidaria, sino desde su rol institucional como presidente de todos los argentinos".

Sobre el final de la nota, el Jefe de Estado lanzó una frase poco afortunada que rápidamente recorrió las redes:"Debo ser el único presidente que no recibió a un equipo campeón del Mundo, pero también soy el único que durante su mandato ganó la Copa América, Finalissima y Copa del Mundo".

Y remató al aire de Radio Con Vos: "Además del Presidente de las Tres copas, soy el presidente desde Néstor hasta acá que hizo crecer a Argentina durante tres años consecutivos en el medio de todos los que nos pasó”.