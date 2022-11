Dibu Martínez afrontó la derrota de Argentina y se mostró optimista: "El sábado no va a pasar"

Pese a que prácticamente no tuvo participación en el partido, a Emiliano Martínez le llegaron en dos ocasiones y Arabia Saudita se retiró con dos goles a favor. Tantos que, pese a no ser responsabilidad del uno, lo hacen partícipe de la dura derrota que sufrió la Selección Argentina.

Es por esto que, tras el 2-1 final de los Árabes, Dibu Martínez puso el pecho a la situación y afrontó los porqué de la derrota argentina: "Hay que mejorar todo. Defensivamente no jugamos mucho. Fueron dos jugadas, dos goles, definieron muy bien. Pero, como grupo, entre la ansiedad y la forma de jugar del rival nos dio un baldazo de agua fría", soltó.

Una autocrítica del arquero de la Selección que se vio acompañada por las declaraciones de sus compañeros y que, según su visión, no se volverán a repetir ya que considera que estas cosas "el sábado no van a pasar". Una confianza muy importante de cara al partido con México por la segunda fecha del Grupo C.

A su vez, el número 23 de la Argentina destacó que "un tropezón no es caída" ya que el equipo tiene bien en claro que el duelo con México "va a ser nuestra primera final en el Mundial". Sin embargo, esto no quita que la caída le "duela como a todos los argentinos".

Finalmente, Martínez cerró mostrando todo su optimismo para lo que se viene en el horizonte cercano buscando la clasificación a octavos: "Si hubiera entrado el segundo, esto habría cambiado. ¿Si se puede cambiar esto? Claro que puede cambiar esto", sentenció.