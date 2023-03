Ya en la Copa América de 2021, momento en el que la Selección Argentina se coronó en dicho certamen continental después de 28 años de espera, Emiliano Martínez había generado risas y también algunas críticas como consecuencia de su polémico festejo. Es que Dibu utilizó el trofeo para llevar a cabo una celebración un tanto inesperada.

Aquel episodio sucedió después de que el equipo comandado estratégicamente por Lionel Scaloni supere nada más ni nada menos que a Brasil, en pleno Estadio Maracaná, con un solitario golazo de Ángel Di María. Pero en aquel entonces muy pocos imaginaban lo que se produciría un año y medio después, más precisamente en territorio asiático.

Es que la Albiceleste fue de menor a mayor en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y terminó haciéndose con el título más esperado después de 36 años de sequía. Y, para sorpresa de mucho, Martínez, actual arquero del Aston Villa de Inglaterra, volvió a hacer aquel festejo polémico, algo que dejó a propios y extraños con la boca abierta.

En ese contexto, y, en la previa del amistoso entre Argentina y Panamá de este jueves, Martínez reveló que jugador de la Albiceleste le dijo que repita el festejo: "Fue culpa del Huevo Acuña que me dijo: 'A que no te animás a hacer lo mismo que en la Copa Améroca'. Mi mujer me pidió por favor que no lo haga en los premios The Best", señaló.

De esta manera, Martínez, de 30 años de edad y nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, indicó el motivo por el que el festejo no se repitió durante la ceremonia de los premios otorgados por la FIFA. Eso sí, avisó que esa celebración podría repetirse en algún momento: "En una cancha de fútbol puede ser", completó el portero.