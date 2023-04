Allá por octubre de 2020, Facundo Medina, que previamente se había desempeñado en los seleccionados juveniles de Argentina, llevó a cabo su soñado debut con el primer equipo de la Albiceleste. Fue como visitante de Bolivia en un partido que los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni se impusieron por 2-1 como visitantes.

Posteriormente, el nacido en Villa Fiorito vería acción en otro partido oficial de Argentina, aunque lo cierto es que no sería convocado ni para la Copa América ni para la Finalissima ni para la Copa del Mundo de Qatar 2022, los tres títulos que consiguió luego el combinado nacional. De todas maneras, estuvo en la primera línea alentando a sus compañeros.

En medio de ese panorama, Medina, que actualmente es una pieza absolutamente clave de Lens, conjunto revelación en la Ligue 1 de Francia y donde acumula nada más ni nada menos que seis anotaciones y cuatro asistencias al cabo de 86 compromisos de carácter oficial, compartió los detalles de una anécdota muy sorprendente.

El exjugador de River Plate y Talleres de Córdoba recordó cuando recibía llamados desde un teléfono desconocido y no atendía. Posteriormente se enteró de que los mismos eran del propio Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, quien posteriormente se lo terminó reprochando cuando recaló en la Albiceleste.

"Me llamó un número desconocido. Mirá si era uno del barrio que me quería manguear, ni loco atendía. Al final era Scaloni, jaja. Cuando estaba en la Selección Argentina me dijo: 'Acá está el que no me atiende los llamados'. Me quería largar a llorar", manifestó sobre este suceso particular en declaraciones brindadas a 'Son Aviones'.