¿El mejor del mundo? Dibu Martínez quedó dentro del podio en los premios The Best

Durante el 2022, tanto en la Copa del Mundo como en la Premier League, Emiliano Martínez demostró partido a partido un nivel preponderante que lo colocaba como uno de los mejores guardametas en actividad. Un rendimiento que no pasó desapercibido y que lo llevó a estar nominado a los premios The Best.

Con rivales de gran jerarquía como Álisson Becker (Liverpool/Brasil), Ederson (Manchester City/Brasil), Yassine Bounou (Sevilla/Marruecos) y Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica), el arquero argentino terminó imponiéndose para buscar el gran premio de ser el mejor del Mundo.

Ansioso porque llegue el 27 de febrero, Dibu Martínez ya conoce que será finalista de este gran galardón junto a Yassine Bounou y Thibaut Courtois tras el primer recorte realizado por la FIFA. De esta manera, el arquero argentino estará entre los tres mejores arqueros del mundo como mínimo.

Gracias a una temporada en la que fue una de las figuras de la Copa del Mundo y en la que solamente recibió 25 goles en 20 partidos disputados con Aston Villa, equipo que pelea mitad de tabla, los fanáticos del fútbol a lo largo del mundo votaron al argentino para que termine llegando a esta posición de tanto privilegio.

Con esta definición a solo unas semanas de definirse, vale destacar que la votación para los hinchas ya finalizó en la web de la FIFA y ahora todo se definirá con la elección de los capitanes y entrenadores de cada selección quienes ya fueron eligiendo a sus candidatos.