El arquero de la Selección recordó la incursión del volante dentro de la Argentina y destacó la confianza con la que se metió en el once de Lionel Scaloni.

La particular frase de Dibu Martínez a Enzo Fernández por su nivel en el Mundial: "Es un caradura"

Si algo se podrá destacar de la Selección Argentina que se quedó con la Copa del Mundo en un futuro, cuando se recuerde el logro obtenido, es la fácil inclusión que han tenido varios jugadores sin experiencia internacional con la albiceleste dentro de un grupo lleno de figuras.

Entre estos, quien más se podría destacar es el nuevo jugador del Chelsea; Enzo Fernández. Siendo figura absoluta del Benfica, el volante ex River se metió en los últimos amistosos de la Argentina y esto bastó para que Lionel Scaloni lo lleve al Mundial de Qatar, donde sería una clave para el título.

Teniendo en cuenta todo esto, quien recordó la inserción de Fernández en la Selección con un particular elogio fue Emiliano Martínez: "Enzo es un caradura. Jugó un amistoso y entró al Mundial como si tuviera 350 partidos", soltó en una charla con TyC Sports sobre todo lo que dejó Qatar 2022.

Una situación que el Dibu pareciera envidiar, siempre hablando de buena leche, ya que confió en que le hubiese encantando "entrar con la confianza que lo hizo Enzo, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister". Además, destacó que "Enzo es un canchero" y este es otro punto que le gustó al uno: "Me sorprendió más su personalidad que su juego".

Dibu Martínez reveló cual es su próximo objetivo en la Selección Argentina

Finalmente, haciendo referencia a la confianza personal, Emiliano Martínez comentó que todavía no se siente completó en la Selección y reveló cuál es su objetivo: "Jugué 26 partidos en la Argentina. Todavía me falta, jugué poco y Romero tiene 100 partidos. Me falta mucho, quiero alcanzarlo a Chiquito".