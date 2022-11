"¿A quién te gustaría enfrentar en una supuesta final?", le preguntaron a Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al amistoso vs. Emiratos Árabes Unidos y el DT no se apresuró. "Todavía ni arrancó el Mundial, quiero ser respetuoso. Iremos paso a paso y se verá...", contestó el oriundo de Pujato, que luego no esquivó el pronóstico.

Demostrando su característica tranquilidad y sin apresurarse a responder, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa antes del amistoso en Abu Dhabi y habló de todo. Entre otras cosas, confesó qué tipo de equipo para él ganará el Mundial que se asoma en el horizonte.

El pronóstico de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar: "Para mí lo ganan..."

Teniendo en cuenta varios conceptos de Pachorra Sabella, Scaloni dijo: "Para mi el mundial lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuando atacar y cuando defender. Rara vez triunfa un equipo que avasalla en campo rival, y nos tenemos que adaptar a eso. La inteligencia forma parte del fútbol”.

Por otra parte, el DT agregó respecto a la nómina entregada a la FIFA: "La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Es lógico que se queden afuera buenos jugadores. Cualquiera era difícil para nosotros. A todos les tenemos un aprecio enorme. Iba a ser duro”.