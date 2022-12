En la previa del duelo de cuartos de final entre la Seleción Argentina y Países Bajos, Mario Alberto Kempes sorprendió a todos. Se juega un partido clave para el combinado nacional en el Mundial de Qatar 2022 y el "Matador" se la jugó con una fuerte opinión sobre lo que implica la figura de Lionel Messi para la historia del fútbol.

En una charla en ESPN le preguntaron al exfutbolista si Messi podría superar a Diego Armando Maradona en el caso de quedarse con la Copa del Mundo. Y su respuesta fue tajante: "No. La gente que quiere a Maradona nunca va a dejar que Messi sea el mejor, aún ganando la Copa. Porque Diego es Diego y no lo va a tocar nadie. No lo va a bajar nadie del pedestal".

"Diego será siempre Diego para los argentinos y para el mundo. Va a ser así toda la vida", amplió Kempes, campeón del mundo en 1978. "Y Messi habrá logrado eso, seguirá siendo el mejor jugador del mundo pero sin llegar a Diego. Es lo que pienso yo. A lo mejor se da vuelta la tortilla y resulta que Messi es más que Maradona. Pero no lo creo la verdad", sostuvo.

Con respecto a las distintas generaciones de hinchas y su percepción de los jugadores, el "Matador" afirmó: "Yo tampoco lo vi a Pelé y es mi ídolo por lo que vi en videos. Es la historia". "Diego seguirá siendo el mejor. Leo habrá escrito con letras más que doradas la historia del fútbol mundial. Pero al mejor no llega", sentenció Mario Alberto.