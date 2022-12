En un partido muy cerrado en donde la Selección Argentina no encontraba los caminos para ponerse en ventaja, a Lionel Messi le cayó un penal del cielo gracias al error de Wojciech Szczesny y tuvo en su poder la chance de abrir el marcador. Sin embargo, el arquero polaco se redimió y atajó el tiro.

Un fallo que lejos de bajonear a la Argentina terminó no solo por motivar al equipo sino a todos los hinchas que, cabuleros como siempre, utilizaron un dato que circuló por redes sociales para vincular el penal malogrado con una supuesta situación de los mundiales 1978 y 1986.

A través de un tuit publicado por el usuario de noticias @433, las redes sociales estallaron debido a que el mismo informaba que tanto Mario Kempes como Diego Maradona habían fallado un penal en el tercer partido de los mundiales que terminarían ganando para la Selección Argentina.

Sin embargo, este dato es erróneo ya que en los terceros partidos de la Selección en la Copa del Mundo 1978 y 1986 no hubo ningún penal a favor. En primer lugar, en el torneo disputado en la Argentina, durante la tercera fecha el equipo local perdió 1-0 ante Italia y no tuvo ejecuciones máximas a favor. Mientras que en México, el equipo de Bilardo no tuvo penales en toda la competencia.

Polonia en octavos: la nueva ilusión de los hinchas argentinos

De esta manera, el nuevo dato viral que recorría las redes sociales duró poco ya que varios fueron los que desmintieron esto. Caso contrario a lo ocurrido con la clasificación de Polonia a octavos de final; algo que no ocurría desde 1986.

Durante la Copa del Mundo que ganaría Argentina, los polacos igualaron en cero con Marruecos, vencieron por 1-0 a Portugal y cayeron 3-0 con Inglaterra para clasificar a octavos de final. Un dato que ilusiona a todos los cabuleros en este camino de la Scaloneta por Qatar.