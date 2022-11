Mientras van llegando los jugadores de la Selección Argentina a la concentración de la Albiceleste, en los Emiratos Árabes Unidos se preparan para una jornada única ya que se enfrentarán a los dirigidos por Lionel Scaloni por primera vez en la historia. Un partido importante pero en el cual deberán mantener las formas.

Ansioso por el momento, quien hizo referencia al amistoso que se jugará el miércoles (desde las 12:30 de Argentina) fue Rodolfo Arruabarrena, DT de los EAU, analizando lo que significa este partido para sus jugadores: "Saben que es histórico para Emiratos, que los va a ver todo el mundo. Nosotros queremos mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta".

Sin embargo, a solo unos días del debut de Argentina en Qatar, el Vasco sabe que sus dirigidos deberán medirse pese a la emoción del evento para evitar cualquier catástrofe y confesó que hasta les advirtió a los suyos que tengan cuidado "con tocar a Messi porque sino después no me van a dejar entrar al país".

Una presión extra que tendrán los locales para cuidar al 10 argentino que Arruabarrena no solo siente de manera natural sino que también se lo deja bien en claro su familia: "Mis hijos me están rompiendo las pelotas. Foto, camiseta. Les digo 'mirá que yo voy a jugar un partido, eh'. 'Que no lo toques a Messi'... No, no, de todo. Vos te reís, pero me llaman, están obsesionados".

Una desesperación de la familia del Vasco que el DT logró calmar consiguiendo algunos tickets para su familia: "Espero que le vaya bien al equipo así me saco a este pesado de encima", soltó en La Nación haciendo referencia a uno de sus hijos.

La banca de Arruabarrena a Lionel Scaloni en Argentina

Finalmente, más allá de las bromas sobre el partido, el Vasco se tomó unos minutos para opinar sobre Scaloni y valorar su gestión: "Los números y la idea futbolística de Argentina están ahí. Eso es lo que respalda a un entrenador. Ves un equipo fresco, con alegría, los jugadores responden juegue quien juegue y eso es mérito del entrenador".