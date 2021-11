A pesar de que intentó no perderse ninguno de sus compromisos, hay algo que está claro: Lionel Messi no está al 100% desde lo físico. Desde aquella patada sufrida ante Venezuela, el capitán argentino mostró signos de dolor tanto en la Selección como ante PSG. Ante Lille fue reemplazado en el entretiempo y desde ahí no jugó más.

Lo último que quiere la Pulga es perderse un partido con el equipo de Lionel Scaloni. Tal es así que se fue a Madrid para hacerse un tratamiento que le permita sanar cuanto antes su lesión. "Molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda y dolores en la rodilla tras una contusión", dice el parte médico del conjunto parisino.

Mauricio Pochettino habló en conferencia de prensa y descartó al mejor jugador del mundo para el próximo compromiso del club. Si bien se mostró optimista y confirmó que vendrá a Buenos Aires, el DT no garantizó que juegue: "Va a viajar a la Selección para el compromiso internacional, esperemos que pueda estar disponible y que pueda volver en las mejores condiciones".

Por último, el entrenador argentino agregó que Paredes probablemente no viaje con la Selección y explicó que no cree que pase lo mismo con Messi: "Tengo la duda de Leandro, creo que no va a viajar. Leo sí porque entra en ese período que puede que esté disponible y también está la regla que obliga, si está citado un jugador, a ser chequeado en su selección nacional. Creo, no quiero meter la pata porque no soy abogado, pero creo que es así la regla".

Esto siembra una duda: ¿viaja para jugar o sólo porque están obligados?