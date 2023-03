Durante el último tiempo, en el mundo de las redes sociales, se dio la curiosa intervención de Pipo Gorosito dentro de una generación que no es la suya gracias a una serie de tuits en donde, sin pelos en la lengua, criticaba duramente y sin resguardos a todo aquel que disentía en su opinión. Por ejemplo, los franceses que le pegan a Messi.

Sin embargo, pese a que fue tendencia varias veces, Pipo no estaría tan de acuerdo con lo que ocurre en el mundo de las redes y durante las últimas horas fue muy crítico con uno de los jugadores que tiene la Selección por este tema: "Tienen 70 millones de seguidores, no pagan, tienen autos alemanes, por hablar boludeces, es otra generación y me parece una pavada".

Una frase del nuevo entrenador de Colón que no quedó ahí sino que fue por más y tiró una polémica frase para las cámaras de TyC Sports sobre Alejandro Garnacho, uno de los más activos en redes: "Si es uno de mis hijos le pego con una mano abierta en el cogote, pero es así", comentó sobre el jugador de la Selección.

Teniendo en cuenta esto, el desacuerdo de Gorosito con lo que hace Garnacho en sus redes, el DT comentó que será tarea de Scaloni "traerlo para su lado" y evitar que el hombre del Manchester United "no haga locuras" debido a que en la Selección "el grupo es lo más importante y tenes que evitarlo".

Finalmente, haciendo referencia a su participación en las redes sociales, Gorosito comentó que el solo las utiliza para escribir "cuando algo me da rabia" pero que no está al tanto de las tendencias del momento o de lo que genera: "Conmigo están fusilados si me putean o critican porque yo no miro nada y ni me entero. Por ahí mi hija me dice 'papi viste...' y no, no me digas nada".