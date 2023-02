El pasado 9 de diciembre de 2022, en el marco de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar, Argentina, que venía de dejar en el camino a Australia, se encontró frente a frente con Países Bajos, que venía de eliminar a Estados Unidos, con el Estadio de Lusail como testigo. Y terminó llevándose a cabo un espectáculo difícil de olvidar.

Es que los de Lionel Scaloni se pusieron dos goles arriba por los tantos de Nahuel Molina Lucero y Lionel Messi. Sin embargo, cuando la historia parecía liquidada, Wout Weghorst, con un fenomenal doblete, estampó el 2-2 que alargó la resolución hasta los penales. Allí, Argentina expuso una mayor efectividad y se hizo con la clasificación.

Naturalmente, por lo mencionado, una de las figuras de la Albiceleste en ese partido fue Nahuel Molina Lucero, lateral derecho de Atlético de Madrid que abrió la cuenta a los 35 minutos de la primera parte. Y, ahora, un tiempo después de lo sucedido, realizó una confesión sobre la extraordinaria asistencia que recibió de Lionel Messi para marcar.

¿Qué dijo Molina Lucero del pase de Messi?

"Ese pase es increíble. Todos los días me lo mandan mis hermanos, amigos. Sale de una cámara, de otra. Sale con música de fondo. Es increíble el pase que hizo. No lo pude hablar con él, no se lo pregunté. Es que fue todo una locura el día a día ahí adentro. No busqué preguntarle sino disfrutar el momento, mi primer gol, la victoria de la Selección. Ya va a haber oportunidad", comenzó señalando en diálogo con 'TyC Sports'.

"Me cerraban justo, llegué a puntearla, a meter el pie. Fue increíble abrir el partido en una instancia decisiva y ante un rival difícil. Fue un sueño poder convertir en un Mundial. La posibilidad de que me la pasara estaba. Conociéndolo, sabiendo que juega mucho con nuestros movimientos de desmarque, sabíamos que era una posibilidad atacar por ese lado. Corrí, después es la genialidad de él, pero también el mérito de correr, seguir la jugada y no distraerme porque sabía que podía llegar en algún momento", completó.