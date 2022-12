Con vistas a lo que será el partido del martes ante Croacia, el DT de la Selección Argentina no tiene nada confirmado. ¿Quiénes pueden jugar?

La ilusión está a flor de piel y el trabajo no cesa. En la Selección Argentina se están preparando de lleno para lo que será el compromiso correspondiente a la semifinal del Mundial de Qatar ante Croacia, con quien se enfrentarán este martes a las 16 horas.

Después de lo que fue el durísimo partido frente a Países Bajos, donde los dirigidos por Lionel Scaloni clasificaron por medio de los penales, el entrenador comenzó a realizar diferentes pruebas en la alineación para medirse contra los balcánicos.

Con las ausencias confirmadas de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel por acumulación de amonestaciones, Scaloni deberá definir a quiénes colocará entre los titulares. Y uno que comienza a ganar adeptos es Nicolás Tagliafico, aunque también aparece la chance de que sea Lisandro Martínez el lateral izquierdo. Pero la mayor duda del entrenador pasa por otro sector del campo de juego.

El entrenador argentino solamente le dio 10 minutos del último partido a Ángel Di María, ya que no lo veía en condiciones físicas para disputar una mayor cantidad de tiempo, y sobre todo por lo que era el desarrollo del encuentro. En relación a la presencia o no del ex futbolista de Rosario Central, el oriundo de Pujato realizó tres pruebas diferentes.

Uno de los equipos alineó con el esquema que más le gusta utilizar a Scaloni, como es el 4-3-3. Allí los jugadores que dijeron presentes fueron Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

Cuando llegó el momento de mutar el esquema a 5-3-2, el DT de la Selección Argentina optó por incluir a Lisandro Martínez en lugar de Di María, y el resto de los jugadores fueron los mismos que en la primera formación. Pero al momento de volver a modificar la táctica, en el cuerpo técnico decidieron que ingrese Leandro Paredes por el defensor de Manchester United y así formar el clásico esquema 4-4-2. Dependiendo de cómo responda Fideo en la práctica del lunes, se definirá la formación y con qué táctica se irá en búsqueda del pasaje a la final.