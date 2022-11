El golpazo que significó la caída de la Selección Argentina frente a Arabia Saudita por 2-1 en el debut de Qatar 2022 no deja de doler. Por eso preferimos aferrarnos a la ilusión, porque somos cualquiera que ame a esta camiseta.



Entonces nos pusimos a recordar cómo fueron los anteriores debuts en Copas del Mundo y ahí nos encontramos con que el antecedente más cercano nos hace un guiño.



Desde 1930 hasta 2022, la Selección Argentina sólo perdió en 6 debuts mundialistas. Es cierto, 5 de ellos tuvieron muy mal cierre de Copa del Mundo, pero la última vez del historial no deja tan mal parada a la Scaloneta: en 1990, tras ser derrotado por Camerún, los de Carlos Bilardo fueron finalistas.



En 1934, Argentina cayó por primera vez en un debut mundialista: 3-2 vs. Suecia en un Mundial flojo en el que terminó eliminado en Octavos de Final.

Luego, en Suecia 1958 cayó ante Alemania 3-1 y fue eliminado en Fase de Grupos; en 1974 perdió 3-2 con Polonia y se fue eliminado en Fase 2. En España 1982, en tanto, comenzó 0-1 vs. Bélgica y quedó afuera también en Fase 2.

EL ANTECEDENTE QUE MANTIENE LA ILUSIÓN

El 8 de junio de 1990, la Selección dirigida por Carlos Bilardo, que venía de ser Campeona del Mundo, fue sorprendida ante los ojos del planeta por Camerún, que la venció por 1 a 0 en el debut del Mundial de Italia.

Sin embargo, a pesar de ese duro golpe, el equipo logró recuperarse, se sacó la mufa inicial e inició un camino difícil pero próspero que lo llevó a una nueva final y otra vez contra Alemania.

Y aunque el resultado no terminó siendo el esperado, ya que no se pudo dar la vuelta, sí se logró con creces superar la desazón del traspié inicial. Y ahora vamos nuevamente por eso.

UNA YAPA: OTRO RECUERDO FELIZ

Si de recuerdos y de derrotas sorpresivas se trata, vale también rememorar el comienzo del Mundial Sub 20 de 2005, donde la Selección dirigida en ese entonces por Francisco “Pancho” Ferraro comenzó su camino cayendo ante Estados Unidos por 1 a 0.



¿Qué tiene de particular este dato? Dos cosas: la primera es que en el banco en aquel encuentro estaba un joven Lionel Messi, que luego agarró la titularidad y ya no soltó más. Y segundo, que tras ese traspié, Argentina se hizo fuerte, ganó todos sus encuentros y se terminó coronando Campeón Mundial.