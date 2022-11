Mientras las horas pasan y el debut de la Selección Argentina se acerca, tanto los hinchas como los ex jugadores que defendieron la albiceleste en una Copa del Mundo sienten la misma ansiedad por ver lo que pueda pasar con un Lionel Messi que llega de manera impresionante a Qatar 2022.

Ojos que se posan sobre el 10 de la Selección y entre los cuales se destacan los de Gabriel Omar Batistuta ya que este podría dejar de presumir que es el máximo goleador de la Argentina en Mundiales durante Qatar: "Messi tiene todas las chances de pasarme", admitió el Bati en la previa del partido.

Sabiendo que Lionel llega con un momento muy bueno, Batistuta confesó cuales son sus sentimientos sobre la posibilidad de perder este récord tan importante pero eso no lo lleva a querer que no suceda: "Sí y no. Una cosa linda es tenerlo, y después pasan las cosas, y aparte yo no puedo hacer más nada. Hiciste lo que hiciste, estaba bien o mal, ya lo hiciste y a otra cosa".

Con 6 goles anotados entre Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4) y Rusia 2018 (1), Messi necesita 4 tantos más para alcanzar los 10 de Batistuta. Una marca alcanzable ya que el capitán "ahora está mostrando lo que la gente quiere ver". Algo que, según el ex goleador, ocurre gracias a que "haber ganado la Copa los relajó para bien, era una presión muy grande".

El enojo de Batistuta con la Copa del Mundo

Por otro lado, Gabriel Omar Batistuta repasó su pasado durante una charla con Olé y se mostró algo molesto por las pocas oportunidades que tuvo: "Jugué tres Mundiales y jugué 12 partidos, me da una bronca... Por los menos 17, 18, por lo menos una semifinal... eso me da mucha bronca. No tengo muchos partidos mundialistas".

Sin embargo, el Bati se mostró muy conforme con su rendimiento pese a que podría haber tenido más minutos: "Lo bueno es que yo los hice en pocos partidos, en 12", terminó por valorar su desempeño con la Selección Argentina.