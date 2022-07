Paredes no se queda en PSG: el nuevo destino que tendría a meses de Qatar

La ilusión del pueblo argentino crece día a día con la chance de volver ver a la Selección Argentina en una Copa del Mundo y ante la posibilidad de que vuelva a levantar el máximo trofeo futbolístico. El elenco dirigido por Lionel Scaloni sabe que es candidato a ganar el certamen, pero también es cauto.

Si bien la prioridad de la Albiceleste está puesta en el Mundial de Qatar, para el entrenador también es muy importante que los jugadores puedan definir sus respectivos destinos dentro del mercado de pases. Y en el caso de Leandro Paredes, quien hace tiempo está en la carpeta de transferibles de PSG, ahora podría cumplir con lo que desean desde Francia.

El ex mediocampista de Boca y de Roma, siempre estuvo en la órbita de Juventus e Inter de Milán. Si bien los parisinos no tenían intenciones de soltarlo, con el correr de los meses cambiaron de opinión, y ahora no tendrían problema alguno en liberarlo. De hecho, desde Italia llegó la información del próximo equipo que tendría Paredes.

En su edición dominical, Il Corriere dello Sport explicó que desde la Vecchia Signora quieren librarse de Adrien Rabiot y justamente es PSG el equipo que está interesado en el mediocampista francés. Por eso mismo, los parisinos propondrían un trueque y cederían a Paredes hacia Juventus.

A pesar de que desde Parc des Princes habían solicitado una suma de 20 millones de euros para desprenderse del surgido en las inferiores de Boca, no tendrían problema alguno de negociarlo mano a mano por el futbolista que vistió la camiseta parisina entre 2012 y 2019. ¿Paredes cambiará a meses de jugar el Mundial de Qatar con la Selección Argentina?