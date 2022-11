A falta de 18 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, la prensa inglesa informó que los clubes de la Premier League van a rechazar el pedido del entrenador de la albiceleste de liberar a los jugadores antes de la fecha estipulada por FIFA, por lo que Scaloni tendrá solamente una semana para trabajar con el plantel completo.

“Cada uno jugará con su club hasta que pueda. Es muy difícil pedirles a los clubes que cedan a sus jugadores antes o no jueguen un partido porque la mayoría se juega algo. Lógicamente el que está con problemas es diferente, que quizás no juega por un problema en ese día o esa semana. Pero el que está sano es muy difícil que no juegue”, dijo el entrenador en las últimas horas refiriéndose al pedido.

En la actualidad, hay 7 jugadores de la prelista que están jugando en la Premier League: Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho (Manchester United), Emiliano Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa), Alexis Mac Allister (Brigthon), Cristian Romero (Tottenham) y Julián Álvarez (Manchester City).

Todos ellos, deberán permanecer en sus equipos hasta el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, que disputarán la última fecha del torneo, para luego ser liberados y viajar a la concentración con la Selección.

¿Cuándo terminan las otras ligas europeas?

Salvo La Liga, que finaliza el 10 de noviembre, las demás grandes ligas europeas finalizan el domingo 13 de este mes.