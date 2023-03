Argentina obtuvo la clasificación al Mundial Sub 20 tras ser establecido como nuevo país organizador del torneo tras la baja de Indonesia. Sin embargo, uno de los temas de mayor preocupación es la presencia de la gran aparición de Garnacho. ¿Podrá estar el delantero del Manchester United?

¿Puede Garnacho jugar el Mundial Sub 20 con la Argentina?

Increíblemente, tras lo que fue la eliminación del Sudamericano Sub 20, Argentina logró clasificar al Mundial juvenil 2023 tras ser designado como país organizador después de la salida de Indonesia a raíz de problemas geopolíticos con Israel, otro de los participantes. De esta manera, tras no haber clasificado a la importante cita, el país campeón del mundo integrará el grupo A y será parte del torneo que se estará llevando a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio del 2023.

En este contexto, uno de los temas que más expectativas generan a partir de este momento es obviamente la lista de jugadores que integrará a la delegación argentina, situación que durante el Sudamericano Sub 20 trajo sus problemas ante la no posibilidad de varios jugadores de viajar para dicho torneo. Dentro de ellos se encontraba Alejandro Garnacho.

¿Por qué Garnacho no jugó el Sudamericano Sub 20 con Argentina?

En base a lo citado, se debe decir que Alejandro Garnacho no pudo ser parte del Sudamericano Sub 20 con la selección de Mascherano ya que el Manchester United no estaba obligado por parte de FIFA a liberarlo tratandose este de un torneo menor. El mismo caso sucedió con jóvenes jugadores del fútbol europeo como Luka Romero o Matías Soulé.

¿Puede Garnacho jugar el Mundial Sub 20 con la Argentina?

Dicha esta salvedad, se puede también decir que Alejandro Garnacho podrá ser parte de la Selección Argentina ya que los clubes de todo el mundo estarán obligados ceder a sus jugadores para el Mundial Sub 20.

En este sentido, tanto Garnacho como Romero, Buonanotte y Soulé podrán ser parte del equipo argentino para la copa del mundo juvenil que se avecina. Agregado a esto, cabe recordar que Garnacho se encuentra recupearndose de una lesión en su tobillo pero, según lo informado por Gastón Edul, este llegaría sin problemas a la cita.