El joven del Manchester United y la sub 20 le dedicó una historia a Leo para celebrar sus 35 años.

Que no vea CR7: el saludo de Garnacho a Messi por su cumpleaños

Lionel Messi celebra sus 35 años y distintas personalidades del mundo del deporte se tomaron un tiempo para dejarle su saludo. Compañeros, excompañeros, entrenadores, leyendas y otros personajes le dedicaron algún mensaje a Leo por su cumpleaños.

Uno de los que no quiso quedarse afuera fue Alejandro Garnacho, uno de los pocos que podrá decir que entrenó con Cristiano Ronaldo y la Pulga entre club y Selección. El joven del Manchester United, que hace un tiempo dio que hablar por haber dicho que CR7 era el mejor de todos los tiempos, le dedicó una historia al 10.

Apenas pasaron las 0 horas en Argentina, el delantero de la sub-20 diriga por Mascherano se despachó con un saludito para el múltiple ganador de balones de oro. De hecho, fue uno de los primeros en dejarle su saludo.

Junto al emoji que representa al G.O.A.T (Greatest Of All Time), el nacido en Madrid compartió la foto que se sacó con Messi en la práctica de la Selección. ¡Que el portugués no se ponga celoso!