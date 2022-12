La Selección Argentina se metió en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y se prepara para ir por el siguiente paso. En la previa del encuentro de este martes ante Croacia, Lionel Scaloni habló de un aspecto puntual que vivió su equipo en los últimos dos partidos: el suspenso en los minutos finales. Y encontró un detalle que explica esa situación atravesada.

El DT lo argumentó en la conferencia de prensa: "Esto nuevo de dar 8 o 10 minutos adicionados crea un poquito de inseguridad, sobre todo para el equipo que va ganando". "Cuando ves que dan 10 minutos cuando pensabas que estaba terminando el partido, tanto para el equipo que va ganando como para el que va perdiendo, te crea un poquito de incertidumbre", amplió.

Scaloni, incluso, puso un ejemplo: "Se ha visto en muchos partidos, no solo en el nuestro. Croacia le empata a Brasil en las últimas dos jugadas e incluso Brasil lo pudo ganar en la última de la prórroga". "Creo que es una situación nueva que está pasando en este Mundial, no digo que sea justa o injusta. Pero es una situación nueva y se vaya haciendo más natural en los partidos que faltan", sostuvo el entrenador.

"Pero al ser nueva y en un Mundial tener 10 minutos de descuento... Crea incertidumbre. Y no solo a nosotros, ha pasado en todos los partidos. Lógicamente hay que trabajar sobre eso pero los momentos son los que mandan, no todos son iguales", añadió Scaloni. Y concluyó: "Depende del equipo al que te enfrentás. Con Holanda fue difícil porque ellos empezaron a tirar pelotas dentro del área y no había prácticamente juego y nos crearon situaciones de esa manera. Bueno, nos crearon una realmente. Pero hay que trabajarlo, sí".