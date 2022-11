La ilusión está a la vuelta de la esquina. Este martes, a partir de las 7 de la mañana (horario argentino), la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni pondrá en marcha el sueño de toda una nación. Frente a Arabia Saudita, y en el estadio Lusail, dará inicio al Mundial de Qatar.

Después de que por segundo día consecutivo Lionel Messi asustara a los más de 45 millones de argentinos, ya que entrenó de manera diferenciada, en la cabeza del estratega nacido en Pujato comienza a delinearse el equipo con el que la Albiceleste buscará los primeros tres puntos en el Grupo C.

En la práctica de este sábado, no solo fue Messi el que no estuvo presente. Además del mejor jugador del mundo, Scaloni no contó con Lisandro Martínez ni con Exequiel Palacios, ya que el zaguero central de Manchester United transita un estado gripal con fiebre, aunque se encuentra en mejores condiciones, y el mediocampista de Bayer Leverkusen realizó kinesiología.

Al momento de diagramar un ensayo táctico de fútbol, el entrenador de la Selección Argentina probó con un equipo muy similar al que utilizó en el amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos, aunque con la inclusión de Nahuel Molina por Juan Foyth, Cristian Romero estuvo en lugar de Martínez, y Lautaro Martínez ingresó por Julián Álvarez.

De esta manera, quien se posiciona como el candidato a tener un lugar en el mediocampo, una de las posiciones que mayores dolores de cabeza le generan al entrenador, sería Alexis Mac Allister. El futbolista de Brighton and Hove Albion tuvo un gran desempeño frente al seleccionado afiliado a la Confederación Asiática de Fútbol, por lo que iría desde el inicio ante el seleccionado saudí.

Para Scaloni, el ex Boca es lo más cercano a la función que cumplía Giovani Lo Celso, quien debió bajarse de la nómina a último momento por un desgarro, por lo que sería el tercer mediocampista ante los dirigidos por Hervé Renard, y en el caso de que no surja ningún imprevisto, la Selección Argentina saltará al campo de juego con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Ángel Di María, Martínez y Messi.