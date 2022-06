Fue una obra de arte. De esas que solamente pueden verse en los mejores museos del mundo, donde se exhiben obras de Pablo Picasso, Miguel Ángel o Rafael. Como si se tratara de la época de oro de Queen, Guns N' Roses o The Rolling Stones. Lionel Messi engloba lo mejor de todos los mejores, y termina siendo una figura inigualable, a la que podemos considerar que no es de este planeta.

El 10 y capitán de la Selección Argentina dio un verdadero recital en El Sadar, donde los comandados por Lionel Scaloni golearon 5-0 a Estonia, y el futbolista que actualmente defiende la camiseta de PSG marcó todos los goles. Los elogios llegaron por doquier: redes sociales, diarios, revistas, radios y programas televisivos. Pero el DT de la Albiceleste no podía quedar excento de ello.

"Ya no sé qué decir de Messi. Es como Rafa Nadal, ¿qué vas a decir? Es preferible que hablen los periodistas. No te quedan palabras para describirlo y sobre todo por lo que genera", expresó Scaloni en medio de la conferencia de prensa, cuando fue consultado por la enorme actuación que tuvo el rosarino. A lo que prosiguió: "Es algo único y es un placer tenerlo en este grupo, entrenarlo, su comportamiento y como se brinda por esta camiseta. Nosotros tenemos palabras de agradecimiento y repito: no es solo patrimonio de Argentina, es patrimonio del mundo. El día que no juegue más, lo vamos a extrañar".



Por la edad que posee Messi (35), cuesta entender que aún continúe en total vigencia, como así también siga rompiendo récords. De hecho, fue la primera vez que anotó cinco tantos con la camiseta de la Selección Argentina.

La Pulga va a seguir haciendo estragos, porque es algo innato en él. Incluso, siendo el mejor del mundo, no quiere perderse ni siquiera un amistoso frente a un elenco europeo de cuarto orden. Claro está, para el 10, la Albiceleste es lo único que importa.